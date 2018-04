Panchina Chelsea | anche Jardim per il dopo-Conte | la situazione

Panchina Juventus - arrivano conferme : “è fatta per Allegri al Chelsea” : Panchina Juventus – Ieri su CalcioWeb vi avevamo anticipato la notizia dell’addio di Massimiliano Allegri al termine della stagione con i profili valutati dai bianconeri per il sostituto, con l’intenzione di provare l’esperienza all’estero, un addio previsto già al termine della stagione. Adesso arrivano conferme anche dall’Inghilterra, come riporta il ‘Sun’ “Allegri lascerà la Juve per il ...

Wilkins colpito da infarto - è grave. Ex Milan e anche vice di Vialli e Ancelotti sulla Panchina del Chelsea : E' in gravi condizioni Ray Wilkins , ex giocatore del Milan ed ex vice allenatore del Chelsea. Commentatore tv, il 61enne Wilkins è stato colpito da un infarto e si trova ricoverato in condizoni ...

'Luis Enrique vicino alla Panchina del Chelsea' : LONDRA - La stampa inglese continua a considerare conclusa l'avventura di Antonio Conte sulla panchina del Chelsea . Secondo quanto scrive oggi il 'Daily Star', il club londinese sarebbe in trattativa ...

Chelsea - FA Cup unico obiettivo : Conte gioca per salvare la Panchina : Stagione deludente per il Chelsea, brutta eliminazione in Champions League contro il Barcellona, in Premier League percorso negativo, adesso l’unico obiettivo rimane la FA Cup, appuntamento contro il Leicester, ecco le indicazioni di Conte: “Ogni trofeo e’ importante per noi – sottolinea il tecnico salentino – Abbiamo cominciato la stagione per lottare fino alla fine su tutti i fronti. In Coppa di Lega siamo ...

Probabili formazioni / Barcellona Chelsea : diretta tv - orario - le notizie live. Chi in Panchina? : Probabili formazioni Barcellona Chelsea: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Qualche dubbio per Valverde, al Camp Nou Conte è ancora senza David Luiz

Notizie Chelsea : ecco chi c’è in corsa se salta la Panchina di Conte : L’avventura di Antonio Conte rischia di essere già al capolinea in caso di sconfitta con il West Bromwich. Se salta l’italiano in corsa per la panchina del Chelsea ci sarebbe l’ex tecnico del Watford. Ultima chiamata per Antonio Conte. Lunedì sera a Stamford Bridge arriva il West Bromwich Albion e il tecnico del Chelsea non potrà più sbagliare. Le sconfitte contro Bournemouth e Watford, secondo i media britannici, avrebbero ...

Premier League - Panchina del Chelsea - il favorito è Luis Enrique : TORINO - Antonio Conte ha incassato, almeno nell'immediato, la fiducia del Chelsea, ma per i bookmaker d'oltremanica la situazione per l'ex Juve è comunque complicata. Dopo il crollo delle quote sull'...

Premier League - Chelsea : Conte si gioca la Panchina con il Watford : Secondo il quotidiano spagnolo Sport, il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Chelsea passerebbe dalla trasferta di domani sera con il Watford. Antonio Conte, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Sport, potrebbe avere le ore contate sulla panchina del Chelsea nel caso in cui non riuscisse ad ottenere i tre punti sul campo del Watford, nel posticipo della ventiseiesima giornata di Premier League. Nelle ultime settimane i ...