Nutella - alla Ferrero servono nocciole. La leggenda si rovescia : fu inventata perché mancava il cacao : Non è una notizia come le altre quella per cui in Italia entro il 2025 le piantagioni di nocciole si estenderanno di almeno altri ventimila ettari grazie alla domanda crescente per produrre la Nutella Ferrero. Probabilmente è un buon segno per la nostra agricoltura e per la nostra industria: i contadini saranno felici e Ferrero ancor più. I consumatori potranno rallegrarsi, forse i prezzi della crema di cioccolato scenderanno e la potremo ...

legge 104 - cos'è e perché se ne sta parlando in queste ore : Che cos’è e cosa prevede la Legge 104? Della norma che disciplina i permessi lavorativi retribuiti si sta parlando molto in queste ore dopo la denuncia pubblica del Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci...

Pa - la legge per assistere i disabili usata quattro volte più che nel privato : La premessa è obbligata: quando di parla di legge 104 l?eventuale segnalazione di anomalie non intacca in nessun modo la validità di una norma pensata per garantire i diritti dei...

La Sicilia e i furbetti della legge 104. “Adozioni per andare in pensione” : Che a Palermo il 40 per cento delle assenze dal posto di lavoro si registrino il lunedì, contro il 29 della media nazionale, era già emerso qualche anno fa. Così come sempre Siciliano è il caso più clamoroso di abuso in nome della legge 104, con ben 500 dipendenti finiti sotto inchiesta ad Agrigento per avere usufruito, senza averne diritto, dei be...

“La mia vita…”. Shannen Doherty - il messaggio choc. I fan dell’amata attrice restano sconvolti : ciò che ha fatto sapere la “Brenda” di Beverly Hills 90210 sui social è esattamente ciò che nessuno avrebbe voluto leggere. La paura dilaga : Una brutta bestia, il cancro. Davvero brutta. Perché ti illude. Ti fa credere di essere guarito e poi ti dà il colpo di grazia mettendoti di fronte alla realtà. Capita spesso. Ed è capitato anche a lei, Shannen Doherty che lo scorso autunno, tutta felice e sorridente, aveva annunciato al suo pubblicato di stare bene. Molto meglio, comunque, rispetto al periodo precedente. Per chi non lo sapesse, Shannen Doherty, alias la Brenda di Beverly Hills ...

Sicilia - Musumeci : "Dipendenti adottati da anziani per avere la legge 104" : La denuncia del governatore: "2.350 regionali beneficiano di permessi". E poi: "2.600 sono dirigenti sindacali e non possono essere distaccati"

Sicilia - il presidente Musumeci : “Ci sono dipendenti regionali adottati da anziani per beneficiare della legge 104” : Si sono fatti adottare da anziani malati per poter beneficiare della legge 104, che concede permessi retribuiti a chi assiste familiari con handicap. È quello che hanno fatto alcuni dipendenti della Regione Siciliana. A raccontarlo in conferenza stampa, il governatore dell’isola Nello Musumeci.”È possibile che su 13mila dipendenti, 2.350 usufruiscano della legge 104?”, è la domanda retorica del presidente eletto dalla ...

Sicilia - Musumeci denuncia : dipendenti adottati da anziani malati per usufruire della legge 104 : In Sicilia dipendenti della Regione si sarebbero fatti adottare da anziani malati per potere beneficiare della legge 104 per l'assistenza. A denunciarlo è proprio il presidente della Regione Siciliana,...

Sicilia - Musumeci : dipendenti adottati per usufruire della legge 104 : In Sicilia dipendenti della Regione si sarebbero fatti adottare da anziani malati per potere beneficiare della legge 104 per l'assistenza. A denunciarlo è proprio il presidente della Regione Siciliana,...

Sicilia : Musumeci - per avere la legge 104 c'è chi si è fatto adottare : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - "Ci sono dipendenti regionali che si sono fati adottare da anziani malati per potere usufruire dell legge 104 per l'assistenza ai familiari malati". Lo denuncia il Governatore Siciliano Nello Musumeci, incontrando i giornalisti a Palazzo d'Orleans. Musumeci annuncia anc

Rileggere Sartori - un anno dopo. Per ricordare il futuro : Per chi considera la Politica non una Scienza, tanto meno un'Arte. Ma una pratica, da svolgere 'per' piuttosto che 'con' interesse . Un esercizio di routine. Eppure, Rileggere Sartori, oggi, mi pare ...