Overwatch | Blackwatch protagonista del nuovo fumetto digitale Ritorsione

(Di giovedì 5 aprile 2018) Come segnalato da Polygon, Blizzard ha da poco pubblicato online il suodiintitolato "". Ilesplora una delle missioni cruciali condotte dalla squadra, incaricata di svolgere nell'ombra gli incarichi più sporchi che la ben più pacificanon può portare a termine. Un altro tassello di lore che Blizzard va ad aggiungere al suo sparatutto, gettando luce su una delle fazioni preferite dai fan.Il tema generale delva a braccetto con l'evento in arrivo in questi giorni caratterizzato appunto dalla "": qualcuno ha attaccato una strutturaa Oslo, Norvegia, e sarà compito deiscoprire il colpevole. Gli indizi fanno pensare che il colpevole possa essere un membro di Talon ma catturarlo non sarà affatto un'impresa semplice. Read more…