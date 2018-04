ideegreen

: Ottica geometrica: esercizi e lenti: Ottica geometrica, alla base di molti studi ed esperimenti non… - naturaeambiente : Ottica geometrica: esercizi e lenti: Ottica geometrica, alla base di molti studi ed esperimenti non… - edocr : RT @mauriziozani: Settimana prossima si comincia con l'ottica geometrica - mauriziozani : Settimana prossima si comincia con l'ottica geometrica -

(Di giovedì 5 aprile 2018), alla base di molti studi ed esperimenti non solo scientifici. Anche dietro a molte opere d’arte, c’è l’, le sue regole e le eccezioni che si possono fare o concedere a chi è un vero artista per far sembrare tutto più credibile. Non se lo possono permettere gli scienziati, invece, che la utilizzano come base per studiare fenomeni ottici e progettare strumenti avanzati di osservazione dei microcosmi e dei macrocosmi. (altro…)Idee Green.