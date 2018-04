Ostia | chiuso il bar di Roberto Spada La Questura | “Mina l’ordine e la sicurezza”

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 aprile 2018) Prima il colpo giudiziario, ora quello economico., il membro della famiglia ritenuta mafiosa difinito in carcere per aver aggredito un giornalista Rai davanti alla palestra che gestiva, era stato colpito pochi giorni fa da una misura di sorveglianza speciale. Misura che, per il codice antimafia, lo rendeva incompatibile con qualsiasi licenza o autorizzazione relativa al commercio. E oggi è arrivata la conseguente chiusura del Bar Music, locale didi cuiera titolare, da parte delladi. Una decisione motivata dal fatto che la struttura continuava a essere frequentata da pregiudicati ed era luogo di “eventi atti a minaree la sicurezza pubblica“. Al bar era stata già sospesa la licenza per 45 giorni nel dicembre 2017, poiché era stato segnalato come luogo di ritrovo di pregiudicati. Il provvedimento, precisa la, ...