Ospiti | eliminazioni e nuovo meccanismo | tutto sulla prima puntata del Serale!

(Di giovedì 5 aprile 2018) Cosa succederà nelladel Serale di Amici 2018? Le anticipazioni per sabato 7 aprile sono arrivate direttamente dalla conferenza stampa, che si è tenuta oggi pomeriggio e si è conclusa poco fa. Vi riporteremo i punti salienti, le dichiarazioni più importanti estrapolate dalle tante parole di entusiasmo e felicità da parte di tutti, di Maria come di alcuni professori e sopratdei componenti della commissione esterna, che ricordiamo è formata da Giulia Michelini, Marco Bocci, Alessandra Amoroso, Ermal Meta, Heather Parisi e Simona Ventura. Le anticipazioni sul Serale di Amici 2018 rivelano innanziquante puntate saranno in totale: Maria è stata chiara su questo, ha detto che saranno nove puntate e che non diventeranno undici, dunque la finale è prevista per il 2 giugno. Dobbiamo aspettarci doppie? Beh, non è da escludere questa ipotesi, visto che al ...