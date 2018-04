Oscar dell' Eros | al gran galà del 15 aprile arrivano anche Le Iene?

La Lady Oscar della matematica e altre 14 donne di scienza : Storie, passioni e sogni di 15 scienziate di Vichi De Marchi , giornalista e scrittrice, dirige il Comitato WE - Women empower the world e Roberta Fulci , redattrice e conduttrice di Radio3 scienza, ...

La Lady Oscar della matematica e altre 14 donne di scienza : «A causa dei nostri pregiudizi, una donna deve affrontare difficoltà infinitamente superiori a quelle degli uomini nel condurre ricerche sono estremamente impegnative. Quando riesce lo stesso a superare gli ostacoli e a padroneggiare la materia, allora senza dubbio deve possedere il coraggio più grande, uno straordinario talento e un genio superiore». Sono le parole scritte dal matematico Carl Frederich Gauss ad Antoine Auguste LeBlanc quando ...

MAMA - MOTHER vince il Concorso Internazionale dell'ottava edizione del Ca' FOscari Short Film Festival : La cronaca della serata di premiazione. Il Prorettore alle attività e rapporti culturali dell'Università Ca' Foscari di Venezia Flavio Gregori ha introdotto la cerimonia di chiusura con un plauso al ...

Speed skating - Francesca Lollobrigida da Oscar! La romana vince la Coppa del Mondo della Mass Start! : Francesca Lollobrigida scrive una nuova, folgorante pagina di storia per lo Speed skating italiano. La romana ha chiuso al terzo posto la Mass start nell’ultima tappa di Coppa del Mondo a Minsk, in Bielorussia, aggiudicandosi il trofeo di specialità per la seconda volta in carriera dopo quello del 2014. Il successo parziale è andato allo sprint alla giapponese Ayano Sato, che ha preceduto di appena 5 centesimi la canadese Ivanie Blondin. ...

Molestie : indagato John Bailey - presidente dell’Accademia degli Oscar : Tre denunce e l’apertura di un’indagine: finisce così indagato il presidente dell’Accademia degli Oscar John Bailey. Eletto nell’agosto dello scorso, ha firmato film che hanno riscosso un notevole...

Ucina e il Salone Nautico agli Oscar della vela italiana : Roma, 13 mar. , AdnKronos, - Gli Oscar della vela italiana, organizzati da Acciari Consulting, con la Federazione italiana vela partner istituzionale, Mercedes Benz partner tecnico e il supporto di ...

Assegnati a Roma gli Oscar della Vela Italiana : Roma, 13 mar. , askanews, Edizione da record quella del Velista dell'Anno FIV appena conclusa che, nella sua 24a edizione e alla presenza di oltre 250 ospiti, ha assegnato a Roma, a Villa Miani, gli ...

“Finché avrò voglia di soffrire…”. Gianluigi Buffon gela la sala. Ospite di Oscar Farinetti insieme a Ilaria D’Amico - il ‘portierone’ della Juventus risponde alla domanda e lascia tutti di sasso : Dalla Juventus al Parma, passando per la Nazionale. Il matrimonio con Alena Seredova, i figli Louis Thomas e David Lee, il divorzio e l’amore ritrovato grazie alla giornalista sportiva di Sky Ilaria D’Amico, che nel 2012 gli ha ‘regalato’ un altro bambino, Leopoldo Mattia. Gigi Buffon, Ospite di Oscar Farinetti nella tenuta di Fontanafredda a Serralunga d’Alba insieme alla sua compagna, parla così del suo ...

Tornano i Telegatti - riecco gli Oscar della televisione : Tornano i Telegatti. Il direttore del settimanale 'Tv Sorrisi e Canzoni', Aldo Vitali, durante la manifestazione 'Tempo di libri', ha annunciato che tornerà l'Oscar della televisione italiana su ...