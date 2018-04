Operaio moldavo trova portafoglio e lo restituisce | Non voglio mancia Tienimi

huffingtonpost

(Di giovedì 5 aprile 2018) "Federico è un, fa traslochi, piccole riparazioni. Vive a Roma in periferia, zona Casilina. Federico ieri sera ha cercato su internet il nome della proprietario delche avevato in via di Sant'Agnese mentre stava lavorando". Comincia così, con la descrizione del suo protagonista, la "bella storia di pasqua", raccontata su Facebook da Luca Moriconi. Il giornalista di Rai News 24 ha riportato sul suo profilo un episodio che l'ha coinvolto in prima persona: una bella storia, appunto, realmente accaduta.Il giornalista aveva perso ile Federico,, dopo averloto, ha fatto di tutto per rintracciarlo e restituirlo. Ha invitato il proprietario a casa sua, dove vive insieme ad altri colleghi, e solo dopo essersi accertato dell'identità, ha consegnato l'oggetto smarrito, senza voler nulla in cambio."Aveva ...