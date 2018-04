Open Fiber | fibra ultraveloce una realtà anche in hinterland di Torino

SKY E Open FIBER/ Dopo l’accordo con Mediaset la risposta di Tim può passare da Mediapro : Sky e OPEN FIBER, l'accordo, insieme a quello con Mediaset, chiama a una risposta di Tim, che potrebbe passare da un dialogo con Mediapro sui diritti tv del calcio(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 11:26:00 GMT)

Open Fiber e Sky Italia per nuovo servizio via fibra : Accelerare la crescita a lungo termine della fibra e della Pay Tv. Questo l’obiettivo dell’accordo annunciato da Sky Italia e Open Fiber per il lancio di un servizio via fibra a partire dall’estate 2019. Questo servizio via fibra, spiegano i due operatori, andrà ad affiancarsi a quello via satellite e grazie a questo accordo Sky “beneficerà dei vantaggi offerti dall’infrastruttura in fibra ottica di Open Fiber – FTTH, ...

Open Fiber si allea con Sky che nel 2019 potrebbe vendere connettività in fibra - : ... Italia prima nazione che potrà accedere all'intero palinsesto in streaming sta guardando con grande interesse alla distribuzione dei suoi contenuti televisivi in streaming, via Internet . Nel ...

Sky e Open Fiber si alleano : sulla fibra una nuova pay tv digitale : Sky e Open Fiber siglano un’alleanza per servizi che viaggiano sulla fibra ottica. La pay tv e la società che sta cablando il Belpaese lanceranno dall’estate del 2019 un pacchetto di offerte legate alla rete a banda larga. A cominciare dalla televisione digitale, che per Sky affiancherà l’offerta via satellite. Mentre Vivendi e Mediaset sono finite in tribunale per il contezioso su Premium, anche se non si esclude un accordo, ...

Ultime su Sky. Vicina all'accordo con Open Fiber - per la pay tv - : Lo stesso accordo Sky-Netflix, che dal prossimo anno porterà i contenuti della streaming tv di Reed Hastings sui nuovi decoder Q non potrà certo realizzarsi via satellite. Tanto più che dopo l'...

