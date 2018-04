OneDrive | la funzionalità File Restore sarà disponibile per tutti gli abbonati

OneDrive : introdotte su Android nuove funzionalità fotografiche : Microsoft sta rilasciando in queste ore sul Play Store un nuovo aggiornamento per l’applicazione ufficiale di OneDrive sviluppata per Android. Come avrete potuto leggere nel titolo, la nuova versione numerata 5.4 introduce svariate funzionalità sul comparto fotografico, tra cui la possibilità di scattare una foto per poi salvarla direttamente sul cloud e uno scroller per facilitare la ricerca delle immagini. Changelog Funzione Digitalizza ...