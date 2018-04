Omicidio Sarzana | in bilico la posizione del convivente

ilnotiziangolo

: Omicidio di Sarzana, il compagno conferma: 'L'ho uccisa io, non voleva che andassi via' - primocanale : Omicidio di Sarzana, il compagno conferma: 'L'ho uccisa io, non voleva che andassi via' - RitaC70 : RT @Retenews24: Omicidio Sarzana, convalidato fermo - GENOVA, 5 APR – Ha confermato la sua versione dei fatti nell'interrogatorio di garanz… - Retenews24 : Omicidio Sarzana, convalidato fermo - GENOVA, 5 APR – Ha confermato la sua versione dei fatti nell'interrogatorio d… -

(Di giovedì 5 aprile 2018), ultime notizie – Convalidato il fermo per Cristi Ionut Raulet, che lo scorso martedì avrebbe accoltellato Roberta Felici. Il presunto autore dell’diavrebbe ucciso laper motivi di degrado culturale e sociale. L’uomo attualmente agli arresti ha confermato intanto la sua versione dei fatti: avrebbe colpito solo due volte la donna. Il particolare tuttavia non quadra con quanto rilevato durante i primi accertamenti sulla vittima., il Magistrato crede nel dolo d’impeto Secondo quanto riporta l’Ansa, Cristi Ionut Raulet avrebbe agito in un moento d’ira per via di un litigio in corso. Sembra che l’uomo avesse intenzione da andarsene da tempo e che laRoberta Felici glielo abbia impedito. La vittima si sarebbe quindi lanciata in minacce, che avrebbero fatto scattare la follia ...