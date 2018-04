Oltre Cambridge Analytica  Così funziona il mercato della sorveglianza distribuita

agi

(Di giovedì 5 aprile 2018) Dalla fine del mese scorso le azioni di Acxiom hanno iniziato a scendere. Da quando, il 28 marzo, Facebook ha stracciato alcune partnership che aveva con i principali data broker, aziende specializzate nella compravendita di dati sui consumatori. Come Experian, e appunto Acxiom. Anche le azioni di Experian sono scese. Lo sgambetto ai data broker Quel giorno Facebook ha deciso infatti di chiudere un sistema noto come Categorie Partner. Si tratta di un programma rivolto agli inserzionisti, che permette di migliorare la “targettizzazione” dei messaggi indirizzati agli utenti. Per rendere più mirate le pubblicità, non sono sfruttate solo le informazioni raccolte direttamente su Facebook ma anche quelle fornite da società che hanno precedentemente acquisito dati sui consumatori. Anche dati offline. “Potete inviare inserzioni mirate basate sui ...