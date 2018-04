Oltre Bardonecchia | 5 cose da fare per una lotta comune al terrorismo

huffingtonpost

(Di giovedì 5 aprile 2018) La brutta storia dista tutta, come sempre, nei dettagli – tra accordi un po' vecchi, mail non lette, tracotanze in divisa, ong ostacolate, permalosità nazionalistiche, treni comuni e frontiere labili. A leggere le rispettive versioni nei giornali francesi e italiani c'è da ridere, o disperarsi. A questo pare ridursi l'Europa, che nemmeno bussa per sapere se il bagno è occupato, e pronta a litigare.Qualche giorno prima, proprio la Francia aveva patito un altro attacco mortale e si era difesa più col sacrificio di un gendarme eroico che con la certezza di un sentire e di un agireeuropei contro il. Perchéricorda che non ci siamo, in un'Europa ancora in balia di diffidenze reciproche – altro che "una sola volontà e un solo agire", dall'economia all'immigrazione, e, prima di tutto, alla...