Nyden | il brand di H&M per i millennials che è già sold out

(Di giovedì 5 aprile 2018)è online solo dal 3 Aprile (2018) e ha già in-out una delle sue 4 T-shirt della collezione uomo: nello specifico è la n°4 con la scritta in grande del logo.è il freschissimoluxury del colosso svedese H&M. Lusso sì, ma a prezzi sempre contenuti. Le quattro magliette del primo lancio costano infatti 60 euro., per stessa ammissione della casa svedese, non è untradizionale. È una piattaforma online che ha l’obiettivo di creare una sinergia con i tastemaker, cioè con chi detta legge in fatto di nuove tendenze, con chi crea le mode, con gli arbitri del gusto. In questo periodo storico sono gli influencer che su Instagram macinano milioni di follower, domani si vedrà.rompe anche gli schemi della distribuzione e della stagionalità: non esistono collezioni, non ci sono le stagioni, ma solo un flusso continuo di capi ritmati da eventi ...