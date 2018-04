Nutella chiede più nocciole all’Italia

gqitalia

(Di giovedì 5 aprile 2018) Laè senza alcun dubbio uno dei prodotti “made in Italy” più conosciuti nel mondo. E uno degli ingredienti fondamentali per prepararla, come ribadisce la sua stessa etichetta, è la nocciola. Nonostante la coltivazione di questo gustoso frutto sia ben radicata nel nostro Paese, però, spesso e volentieri Ferrero è costretta a rifornirsi all’estero. E così la Ferrero Halzelnut Company, il ramo interno del gruppo di Alba interamente focalizzato su questo ingrediente, ha deciso di lanciare un Progetto Nocciola, con l’obiettivo di creare in Italia un sistema di sviluppo agricolo in grado di incentivare questa produzione. Attualmente il nostro Paese dedica 70 mila ettari di terreno alla coltivazione dellee ne produce circa 110 mila tonnellate ogni anno. Siamo il secondo player del settore a livello mondiale, con il 12% della produzione globale, dietro solamente ...