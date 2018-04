Nutella | alla Ferrero servono nocciole La leggenda si rovescia | fu inventata perché

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 aprile 2018) Non è una notizia come le altre quella per cui in Italia entro il 2025 le piantagioni disi estenderanno di almeno altri ventimila ettari graziedomanda crescente per produrre la. Probabilmente è un buon segno per la nostra agricoltura e per la nostra industria: i contadini saranno felici eancor più. I consumatori potranno rallegrarsi, forse i prezzi della crema di cioccolato scenderanno e la potremo mangiare con ancora maggior ardore, sapendo che la materia prima viene dalle nostre campagne. Ma non è solo questo, è molto altro. In questo evento c’è un salto di categoria. Se veramente le piantagioni di(notoriamente un prodotto non di particolare pregio) cresceranno come annunciato – data per scontata la convenienza economica degli investimenti – si verificherà un fenomeno che non accade tutti i giorni, ma al quale dovremmo prestare ...