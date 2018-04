Nuove etichette alimenti salvano Made in Italy

Made in Italy : è il pasta day - arrivano Nuove etichette : Scatta finalmente l’obbligo di indicare in etichetta l’origine del riso e quella grano utilizzato nella pasta con l’entrata in vigore definitiva dei due decreti interministeriali dopo 180 giorni dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Lo storico appuntamento con il pasta Day è per domani martedì 13 Febbraio 2018 all’Hotel Ergife in via Aurelia n.619 a Roma dove dalle ore 9,00 saranno presentate le nuove etichette per imparare a ...