Nuova scossa a Muccia | nelle Marche | sequenza sismica ancora attiva

Terremoto - ancora paura a Siena : Nuova scossa di magnitudo 2.6 in Val d’Orcia : Dopo le scosse di Terremoto della scorsa notte nel Senese, con la prima e più forte di magnitudo 2.9 registrata all’1 nella zona di Castiglione d’Orcia, una nuova scossa , a San Quirico d’Orcia, di magnitudo 2.6, ha destato allarme nella popolazione che si è riversata in strada. E’ stata registrata alle 15,37 a 6 km di profondità, secondo quanto rilevato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Non ...

Scossa di terremoto magnitudo 6.7 in Papua Nuova Guinea : Un terremoto magnitudo Mwp 6.7 si è verificato in Papua Nuova Guinea alle 11:50:58 ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.7 in Papua Nuova Guinea sembra essere il primo su Meteo Web.