“Non voleva che lasciassi | così l’ho uccisa” | la confessione del killer di Sarzana

Strootman : “Non volevamo il Barcellona ma ce la vogliamo giocare” : ”Chiaro che non volevamo prendere il Barcellona ma ce la vogliamo giocare, in ogni caso ai quarti devi affrontare avversari importanti. Non è sicuro che passi neanche con Siviglia o Liverpool perché sono forti”. Il centrocampista della Roma, Kevin Strootman, si esprime così sul quarto di finale di Champions che opporrà i giallorossi ai blaugrana. “L’anno scorso abbiamo lottato per arrivare in Champions -aggiunge il 27enne ...

Uccide e decapita la ex fidanzata - poi seppellisce la testa : “Non voleva fare sesso” : L'orribile delitto in Ucraina. La vittima è una giovane imprenditrice di 29 anni: a trovarla in casa in un lago di sangue e senza testa sono stati i suoi genitori.Continua a leggere