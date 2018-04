Non mi hai fatto ottenere il prestito e aggredisce il broker nel centro

“Ormai nessuno mi…”. Mara Venier lo rivela in diretta. Tutti zitti dopo la confessione spinta dell’opinionista all’Isola dei Famosi. Poi - come se tutto ciò Non fosse già imbarazzante - arriva la reazione di Daniele Bossari. Hai capito… : Il pubblico adora Mara Venier. Opinionista all’Isola dei Famosi anche in questa edizione a dir poco travagliata, la zia Mara, quest’anno affiancata da Daniele Bossari, continua a mietere successo. Tra siparietti comici, confessioni imbarazzati, sfuriate senza filtri e scivoloni in diretta tv, la Venier dà sempre spettacolo in puntata. Anche nell’ultima, quando Alessia Marcuzzi, forse senza pensare troppo alle proprie parole, ...

Isola dei famosi 2018 : Joathan vs Aztei e Mancini/ "Hai fatto un gesto Non bello" - Alessia la giustifica : Isola dei famosi 2018, scoppia la lite tra Bianca Atzei e Jonathan Kashanian dopo la diretta di ieri. Il naufrago si sente tradito dopo aver ricevuto la nomination dall'amica(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 21:13:00 GMT)

Entra e spara nel capanNone : «Mi hai rovinato». Il killer ha ucciso due imprenditori - poi si è suicidato : Orrore stamattina nel bresciano: un uomo è arrivato in auto, è sceso, è Entrato in un capannone e ha sparato uccidendo un lavoratore e ferendone un altro, per poi uccidere...

Milan - Non hai più certezze. Gattuso - stop sul rinnovo : 'O si è tutti sicuri o si aspetta' : Una nube sul futuro di Gennaro Gattuso al Milan . Sembrava tutto fatto per il rinnovo, ma a frenare è proprio il tecnico rossonero, dopo la sconfitta di sabato contro la Juventus e alla vigilia del ...

“Come hai potuto!”. Rita Dalla Chiesa sbotta. L’ex moglie di Fabrizio Frizzi Non si tiene e di fronte al gesto del collega Non può capacitarsi : “Credevo di conoscerti… Non me lo aspettavo” : Si conoscono da moltissimi anni, Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Bracconeri hanno condiviso per molto tempo lo studio di Forum, proprio come in una famiglia. Ma anche nelle famiglie più affiatate ci sono scontri e non sempre si va d’accordo su tutto. E così tra i due ex colleghi è nata una diatriba tutta social che ha visto come campo di battaglia Twitter. Il motivo del contendere? Il cibo. Sì proprio così, il dissidio riguarda una delle ...

Esiste un sesta sorella Kardashian-Jenner - ma Non l’hai mai vista! : Siediti e fai un bel respiro stiamo per darti una notizia CLAMOROSA. Se ti dicessimo che c’è un’altra sorella nel clan Kardashian-Jenner? Si chiama Karina Houghton, è una biologa molecolare e lavora per alcuni importanti brand di cosmetica! Secondo i maggiori tabloid, Karina sarebbe la prima figlia di Kris Jenner, nata nel 1972. La reality star accolse la sua primogenita a soli 17 anni, per questo motivo ha il cognome della madre da ...

Alessandra Celentano contro Luca : 'Hai sbagliato trasmissione - Non dovevi venire ad Amici' : Alessandra Celentano discute con uno dei suoi alunni. Non è certo una novità che l'insegnante di Amici crei delle polemiche all'interno del programma, questa volta a farne le conseguenze è Luca ...