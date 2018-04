Non è colpa di Facebook o della società | i bambini sono cattivi

[L'analisi] Vi spiego perché il Real ha ammazzato la Juventus ma Non è colpa di Allegri : Il calcio molte volte è come la vita. Vince la legge del più forte. In fondo è quello che deve aver capito il pubblico dello Stadium che ha applaudito la prodezza di Ronaldo che in pratica ammazzava ...

Odifreddi Non scriverà più per Repubblica dopo il post contro Scalfari : “La colpa? Aver detto sempre ciò che pensavo” : Piergiorgio Odifreddi non scriverà più per Repubblica per decisione del direttore Mario Calabresi. La collaborazione del matematico e divulgatore con il giornale si conclude a causa dell’ultimo pezzo pubblicato nel suo blog Il non-senso della vita nel quale criticava il fondatore del quotidiano Eugenio Scalfari sull’intervista a Papa Francesco smentita dal Vaticano. Odifreddi nell’occasione era andato anche un po’ oltre ...

Kate e William rompono la tradizione a Pasqua : ma Non è colpa loro : Ogni celebrazione ha il suo cerimoniale in Casa Windsor e anche la Pasqua non fa eccezione. I duchi di Chambridge William e Kate hanno trasgredito una delle regole. Come riporta il sito del tabloid...

EMILIO FEDE RIFATTO? IRRICONOSCIBILE A Non È L'ARENA/ “Troppo botulino” : ma è davvero colpa della chirurgia? : EMILIO FEDE torna in tv ospite a Non è L'ARENA di Massimo Giletti ma il suo volto è decisamente cambiato: merito (o colpa) della chirurgia estetica? Esplode l'ironia sul web.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 13:28:00 GMT)

Nozze Meghan e Harry - ecco quanto costerà il vestito della sposa. La cifra è da capogiro ma - a quanto pare - Non soddisfa completamente la Markle che “ambiva” ad altro. E la “colpa” - Non ci crederete - è di Kate Middleton… : Il matrimonio dell’anno – quello di Meghan Markle e del principe Harry, ovviamente – è alle porte e ormai non si parla d’altro. È talmente argomento di gossip che è passata anche in secondo piano la terza gravidanza di Kate Middleton che potrebbe dare alla luce il terzo Royal baby da un momento all’altro. L’arrivo di Meghan a Buckingham Palace ha stravolto gli equilibri. Se prima la numero uno era Kate, ora la bella moglie di Williams deve fare ...

Perché la chiusura dei 43 negozi Trony Non è solo colpa di Amazon : Una visione strategica poco lungimirante La difficoltà della politica di capire e risolvere i problemi del settore va a braccetto con l'arretratezza sul profilo culturale. "Mentre nei grandi Paesi ...

Massimo Giletti - l'ultimo colpaccio a Non è l'arena : dopo anni - riporta in tv Emilio Fede : Domenica sera, nella nuova puntata di Non è l'arena , alle 20.30 su La7, Massimo Giletti affronta diversi temi. Tra questi, quello della satira politica in tv: quando fa male e quando fa bene, quando scopre "talenti" e quando mette alla berlina. Ospiti in studio Nunzia De Girolamo , Fi, , Emilio Fede , da anni sparito dal piccolo schermo, ...

Adolescenza : Non è 'colpa degli ormoni' se i figli cambiano : Che ne pensate unimamme? Avreste mai pensato a questa differenza? Vi ricordiamo il nostro articolo: Si è adolescenti fino a 24 anni secondo la scienza

Il Bologna sfiora il colpaccio con la Roma - ma Dzeko Non perdona : ... il primato dei bolognesi di Riccardo Rimondi Secondo i dati del Ministero dell'Economia i contribuenti hanno versato una media di 920 euro in più rispetto al resto d'Italia La storia Casini ...

"Amin Younes Non andrà al Napoli per colpa della camorra". Un quotidiano olandese spiega il no del calciatore dell'Ajax : Il calciatore dell'Ajax, Amin Younes, avrebbe rifiutato di passare al Napoli per colpa della camorra. È quanto riferisce il quotidiano olandese 'De Telegraaf'. Nell'articolo del quotidiano olandese si parla di un presunto faccia a faccia dell'esterno tedesco con i camorristi. Il giocatore, inoltre, sarebbe rimasto colpito in maniera negativa dalle condizioni della città."Sono frasi assolutamente incommentabili che gettano fango ...

Eurolega : Hackett Non basta - colpaccio di Milano a Bamberg : Milano espugna Bamberg 83-78 nel 29° e penultimo turno di Eurolega, chiudendo con una vittoria l'ultima trasferta europea della stagione e interrompendo una striscia negativa di tre ko consecutivi. ...

Medicina - Usa : il ritorno della pertosse Non è colpa dei difetti del vaccino : Nuovo studio dell’Università del Michigan osserva il ritorno della pertosse negli Stati Uniti: si tratta di una malattia respiratoria altamente contagiosa. Per molto tempo si è sospettato un difetto nell’attuale generazioni di vaccini, tuttavia lo studio mette in evidenzia una causa multifattoriale, iniziata prima delle ultime immunizzazioni introdotte alla fine degli anni ’90. Secondo i ricercatori “la recrudescenza di ...

Fabrizio Frizzi - Stefania Orlando : “Mi sento in colpa per Non avere avuto il coraggio di chiamarlo” : Tra i tanti personaggi del mondo dello spettacolo che hanno voluto ricordare Fabrizio Frizzi c’è Stefania Orlando che con lo scomparso conduttore ha lavorato nel 2003 a Piazza Grande, in Rai. La conduttrice ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi nella quale racconta il suo senso di colpa per non essere stata vicina a Frizzi in questo difficile momento: “Mi sento in colpa per non aver avuto il coraggio di chiamarlo ...

