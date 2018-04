No | non mettete una palla di carta stagnola nel microonde

wired

(Di giovedì 5 aprile 2018) (Foto: James Butler/Flickr) Circola in questi giorni online un post che propone – ironicamente – di tentare un esperimento con una sfera di alluminio in un forno a: “Lo sapevi che se fai unadialluminio, e la metti nelper tre minuti, ottieni questo risultato?”, recita il testo. E mostrando, appena sotto, l’immagine di un foglio diappallottolato accanto al presunto risultato della cottura: una sfera metallica compatta e lucente. Gli indizi che rendono palese l’intento sarcastico del post sono molti. Oltre all’assurdità della proposta in sé, in sovrimpressione di vede chiaramente il logo di Sesso droga e pastorizia, una pagina Facebook da oltre 100mila iscritti nota per la pubblicazione di contenuti ironici. Tuttavia, limitarsi a liquidare con una risata un contenuto di questo tipo significherebbe raccontare ...