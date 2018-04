No - non mettete una palla di carta stagnola nel microonde : (Foto: James Butler/Flickr) Circola in questi giorni online un post che propone – ironicamente – di tentare un esperimento con una sfera di alluminio in un forno a microonde: “Lo sapevi che se fai una palla di carta alluminio, e la metti nel microonde per tre minuti, ottieni questo risultato?”, recita il testo. E mostrando, appena sotto, l’immagine di un foglio di carta stagnola appallottolato accanto al presunto risultato ...

Roma - Di Francesco : 'non mettete la croce addosso a Schick. Nainggolan? Sensazioni non positive' : Eusebio Di Francesco , allenatore della Roma , ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio contro il Bologna: ' Era meglio partire con Dzeko? Questa è una vostra valutazione, io ritengo che determinati calciatori non possano fare troppe partite una dietro l'altra. ...

BALLANDO CON LE STELLE 13/ Gessica Notaro - il messaggio ai fans : "non smettete mai di sognare" : BALLANDO con le STELLE 2018, Akash Kumar: il pubblico perdonerà il modello dagli occhi di ghiaccio? Dopo avere mentito al programma anche i fan si sono sentiti traditi...(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 17:00:00 GMT)

"Giovani - non smettete di gridare la vostra gioia" : Se gli altri tacciono, se noi anziani e responsabili tante volte corrotti stiamo zitti, se il mondo tace e perde la gioia, vi domando: voi griderete? Per favore, decidetevi prima che gridino le ...

Jo Squillo e il caso Trecate/ "non ho colpa - trovate i colpevoli e metteteli nel titolone al posto mio" : Jo Squillo nega il proprio coinvolgimento nella vicenda di Trecate. Non è stata pagata con i soldi destinati ai poveri in occasione della sua partecipazione alla Festa del riso(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 19:36:00 GMT)

Warren Buffett detiene T-Bill più di Cina e UK. Intanto consiglia : non commettete questo terribile errore : Berkshire, la holding di Warren Buffett attiva in diversi settori, detiene $100 miliardi in T-Bill, Treasuries Usa a breve scadenza, più della Cina e del Regno Unito. E' quanto riporta il Wall Street ...

Netanyahu mostra pezzo di un drone e sfida il ministro iraniano : «Lo conosce?» video «non metteteci alla prova» : Il premier israeliano si presenta con il frammento di un velivolo telecomandato abbattuto giorni fa dalla sua aviazione dopo che era entrato nel suo Paese