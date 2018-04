No Hub del Gas parte da Cupello domani 6 aprile la carovana del No al

Astronomia : Hubble misura con precisione - per la prima volta - la distanza di uno degli oggetti più antichi dell’universo : Gli astronomi, utilizzando l’Hubble Space Telescope della NASA, hanno misurato con precisione, per la prima volta, la distanza di uno dei più antichi oggetti dell’universo, una raccolta di stelle nate subito dopo il Big Bang. Questo nuovo e perfezionato parametro fornisce una stima indipendente dell’età dell’universo. La nuova misurazione consentirà anche agli astronomi di migliorare i modelli dell’evoluzione stellare. Gli ammassi stellari sono ...

Astronomia : Hubble scopre Icarus - la stella più lontana mai osservata prima - attraverso il fenomeno della lente gravitazionale : Ad oltre la metà dell’universo, un’enorme stella blu, soprannominata Icarus, è la stella individuale più lontana mai vista. Normalmente, sarebbe troppo debole da vedere, anche con i telescopi più grandi del mondo. Ma attraverso una stranezza della natura che amplifica enormemente la debole luce della stella, gli astronomi, utilizzando l’Hubble Space Telescope, sono stati in grado di individuare questa stella e stabilire un nuovo record di ...

No metanodotto Snam - parte a carovana "Hub del Gas" : L'Aquila - Saranno coinvolte quattro regioni con eventi dal 6 aprile al 15 aprile per preparare la manifestazione di sabato 21 Aprile a Sulmona. Biciclettate, seminari, visite guidate, flash-mob in tre percorsi che convergeranno il 15 a Sulmona dalla costa all'interno per dire no alle fossili. In particolare si vuole contrastare il tentativo di fare dell'Abruzzo e dell'Adriatico un distretto minerario nell'ambito ...

Astronomia : lo strano caso di una supernova ricca di calcio all’interno della galassia a spirale NGC 5714 - catturata in un’immagine di Hubble : Questa immagine, catturata dall’Advanced Camera for Surveys (ACS) dell’Hubble Space Telescope di NASA ed ESA, mostra la galassia a spirale NGC 5714, a circa 130 milioni di anni luce nella costellazione di Boote. NGC 5714 è classificata come galassia a spirale, ma i suoi bracci a spirale – la caratteristica dominante delle galassie a spirale – sono quasi impossibili da vedere, poiché NGC 5714 si presenta con un’angolazione quasi ...

Cambio di passo del terrore nell'Hub ai piedi dei Pirenei : Un 'piccolo delinquente' trasformato in terrorista in una regione, dove si sospetta che ci siano centinaia, forse un migliaio di potenziali jihadisti. Come lo stratega degli attentati a Parigi e ...

Astronomia : Hubble e il mistero del “braccio di ferro” tra le Nubi di Magellano : Alla periferia della nostra galassia, si sta consumando un “braccio di ferro” cosmico e solo l’Hubble Space Telescope della NASA è in grado di vedere chi sta vincendo. I partecipanti sono due galassie nane: la Grande Nube di Magellano e la Piccola Nube Di Magellano, che orbitano entrambe intorno alla nostra Via Lattea. Ma mentre girano intorno alla nostra galassia, orbitano anche l’una intorno all’altra. L’una tira l’altra e una di loro ha ...

Youtube mette al bando i blogger delle armi - loro sbarcano su Facebook e... PornHub : ... hanno deciso di 'trasferirsi' su altri social, come Facebook, ma hanno deciso di iniziare a caricare i loro video anche su Pornhub , uno dei portali di film hard più famosi al mondo. 'Cerchiamo solo ...

All'interporto di Guasticce nasce l'Hub toscano del farmaco : Siglato al Ministero per lo sviluppo economico il protocollo d'intesa per realizzare al «Vespucci» una piattaforma logistico digitale a supporto delle industrie farmaceutiche

PornHub sbarca nel mondo delle corse : il sito è il nuovo sponsor del British Supersport 2018 : Il sito per adulti più visitato del mondo compare infatti su due moto del torneo , modelli MV Agusta F3 675, , condotte da Joe Francis e Harry Truelove. Numerosi i commenti sul web, soprattutto di ...

PornHub sbarca nel mondo delle corse : il sito è il nuovo sponsor del British Supersport 2018 : Il sito per adulti più visitato del mondo compare infatti su due moto del torneo , modelli MV Agusta F3 675, , condotte da Joe Francis e Harry Truelove. Numerosi i commenti sul web, soprattutto di ...

Hubert de Givenchy è morto - fondatore della casa di moda che ha vestito Audrey Hepburn : È morto Hubert de Givenchy, fondatore del celebre marchio dell'alta moda francese, nota per aver vestito anche Audrey Hepburn e Jackie Kennedy. Givenchy aveva 91 anni. A farlo sapere è stato il suo compagno, Philippe Venet, attraverso la casa di moda. Givenchy è morto sabato nel sonno, ha spiegato. La coppia viveva in un castello rinascimentale vicino a Parigi.Mito della Haute Couture, Givenchy è noto, tra l'altro, ...

Astronomia - Hubble osserva l’atmosfera dell’esopianeta WASP-39b con una precisione mai raggiunta prima e svela importanti informazioni : Analizzare le atmosfere degli esopianeti può fornire nuove informazioni su come e dove i pianeti si formino intorno ad una stella. Hannah Wakeford, principale ricercatrice dell’University of Exeter (Regno Unito) e dello Space Telescope Science Institute (USA), spiega che queste informazioni sono necessarie per comprendere meglio il nostro sistema solare. Quindi, un team anglo-americano ha combinato le capacità dell’Hubble Space Telescope di ...

Ecco come Hubble dimostra che l'Universo si espande più velocemente del previsto [VIDEO] : Questa volta ha fornito alla Scienza la misurazione più esatta mai realizzata dell'espansione dell'Universo. E il risultato è inaspettato. LE NOVITA' La scoperta è che l'Universo si sta espandendo ...

Hublot - un cronografo in edizione limitata per i tifosi della Juventus : Hublot Classic Fusion Chronograph Juventus è il nuovo cronografo in edizione limitata che la maison svizzera ha dedicato alla squadra bianconera e che è stato ufficializzato nella serata di ieri 21 febbraio presso il Club Gianni e Umberto Agnelli dell’Allianz Stadium di Torino. È il terzo esemplare speciale dopo il King Power Juventus nel 2013 e il Big Bang Unico Bi-Retrograde Juventus nel 2015 per la Vecchia Signora e sarà distribuito in una ...