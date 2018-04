Nightflyers | il teaser trailer della serie sci-fi ‘firmata’ George R R Martin

gqitalia

(Di giovedì 5 aprile 2018) A 11 anni dalla sua trasposizione cinematografica, il romanzo ‘minore’ diR. R., re del fantasy con le Cronache del ghiaccio e del fuoco tradotte in tv nellacult Game of Thrones, approda anche sul piccolo schermo a opera di Netflix. Disi conoscevano i nobili natali, qualcosa del cast e le coordinate del set principale (in Irlanda, come per i drammi di Westeros): ora si aggiungono poche, cupe, immagini introdotte da un avviso ad alta tensione. E non c’è ancora una data per la release in streaming. Un curioso contentino in attesa di capire se sarà un lauto pasto a base di terrore e fantascienza.