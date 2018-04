New York | la polizia uccide per strada un afroamericano disarmato | “Sembrava avesse una

Boeing in picchiata alla borsa di New York : Teleborsa, - Affonda sul mercato il titolo di Boeing che soffre con un calo del 2,42%. A dare una spinta al ribasso la guerra dei dazi che si sta consumando tra Cina e Stati Uniti. Le misure ...

Fed New York sceglie John Williams come nuovo presidente : Williams, 55 anni, ha trascorso gran parte della sua carriera alla Fed, ed è considerato di opinioni moderate sulla politica monetaria. In alcuni recenti commenti, ha sostenuto i tre o quattro ...

Jlo e A-Rod : la nuova casa da 15 milioni a New York : Jlo e A-Rod, reduci dai festeggiamenti del loro primo anniversario insieme, hanno comprato casa. Nello specifico, la coppia formata dalla cantante e dall’ex campione degli Yankees ha acquistato un appartamento da oltre 15 milioni di dollari (più di 12 milioni di euro) nel cuore di Manhattan, a 432 Park Avenue, che dovrebbe essere il grattacielo residenziale più alto del mondo. La nuova dimora di Jennifer Lopez e Alex Rodriguez è di circa ...

New York Auto Show - il SUV fa ancora tendenza : Motor Show piccoli, ma di tendenza. Tra i tanti negli Stati Uniti, quello di New York è sempre pronto a gettare le basi per i prossimi trend del mercato. Quali sono le vetture sotto i riflettori in grado di sorprendere questa...

Raggi : Roma deve diventare come New York - Londra e Parigi : Roma – Virginia Raggi, sindaca di Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un’intervista a ‘Leggo’. “Su Roma bisogna avere il coRaggio di dare risorse, poteri e competenze anche in materia legislativa e di dare più autonomia a questa città. Roma deve poter attrarre come New York, Londra, Shanghai, Parigi, Tokyo. E per farlo deve avere gli stessi mezzi che hanno queste grandi metropoli. Più autonomia, meno ...

Fed - John Williams nominato presidente della Fed di New York : Teleborsa, - John Williams sarà il nuovo presidente della Federal Reserve Bank of New York. L'attuale numero uno della Federal Reserve Bank of San Francisco, prenderà il posto di William C. Dudley e ...

A New York Uber e tassisti sono di nuovo sul piede di guerra : A New York una nuova tassa potrebbe riaccendere i dissapori tra Uber e i tassisti. Nel nuovo bilancio dello Stato della costa orientale, approvato venerdì scorso, è previsto un balzello mirato a ridurre il traffico e finanziare le migliorie nella rete metropolitana della città. Da dieci chilometri orari a poco meno di sette chilometri orari: questa è la ...

Da New York 45 anni fa la prima chiamata da cellulare : Da New York 45 anni fa la prima chiamata da cellulare Fatta dall’ingegnere americano Martin Cooper da un telefono grande quando una scatola di scarpe e dal peso di oltre un chilo Continua a leggere

Neve a New York : 14 cm in poche ore stabiliscono il record per il mese di aprile dal 1982 [GALLERY] : 1/10 ...

La Londra di Sadiq Khan : tasso di omicidi supera New York : ... ha affermato di essere 'profondamente preoccupato' dalle ultime cifre sui crimini 'da coltello' nella capitale, ma ha insistito sul fatto che Londra 'rimane tra le città più sicure al mondo'. New ...

Università : H-FARM - summer programs con atenei New York e Tel Aviv : ...partecipanti con un ecosistema imprenditoriale innovativo e va alla scoperta delle nuove professioni creative che traducono le tradizionali discipline umanistiche nell'attuale scenario dell'economia ...

