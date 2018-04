Nespole giapponesi | frutti primaverili ricchi di preziose virtù benefiche

meteoweb.eu

(Di giovedì 5 aprile 2018) Lesono idell’Eriobotrya japonica, appartenente alla famiglia delle Rosacee. Da l gusto delicato, particolare, con una nota leggermente acidula, provengono dalla Cina, anche se in Giappone hanno conosciuto grande fortuna. Proprio in quest’ultimo, in fatti, avvennero i primi contatti con L’Europa. Ipocaloriche (28 calorie per 100 grammi), astringenti se acerbe, pertanto utili contro la diarrea, lassative se mature, regolano la funzionalità epatica ed intestinale, esercitando un’azione rimineralizzante, preziosa nei casi di convalescenza, spossatezza, per gli sportivi.Ledonano un prolungato senso di sazietà e sono perfette per chi desidera perdere peso. Antinfiammatorie, diuretiche, costituiscono un blando antipiretico in caso di febbre, sono antiossidanti, contrastando gli effetti dannosi dei radicali liberi, riducono il rischio di malattie ...