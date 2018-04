NBA | una notizia choc sconvolge Boston | Kyrie Irving fuori per il resto della stagione

NBA - Gallinari si ferma di nuovo dopo una caduta : 'La mano fa male'. Stagione finita? : Non c'è veramente pace in questa Stagione per Danilo Gallinari. Neanche il tempo di riprendere ritmo e riassaggiare il campo, che subito si è dovuto fermare di nuovo per il riaggravarsi delle ...

La NBA si domanda : come si ferma una striscia di successi degli Houston Rockets? : A San Antonio ci stanno ragionando già da 24 ore, forti di un giorno in più di riposo in vista della sfida casalinga contro Houston. Il fattore campo, con gli avversari con un viaggio da smaltire , ...

NBA - omicidio Stephon Clark - le proteste bloccano l'ingresso del Golden 1 Center : nessuna va a vedere i Kings : Un altro giovane ragazzo afroamericano perde la vita sulle strade americane , questa volta a Sacramento, per mano della polizia: nella notte di domenica, Stephon Clark " solo 22 anni, fidanzato con ...

NBA - cosa manca a Andrew Wiggins per diventare una stella? : Ai nastri di partenza della stagione 2017-18, molti giocatori erano attesi a un atteso banco di prova per dimostrare, al mondo e anche a loro stessi, di poter essere in grado di fare la differenza in NBA. Tra questi c'era senza dubbio Andrew Wiggins. La prima scelta assoluta del Draft 2014 è al suo quarto anno nella ...

Criptovalute - CoiNBAse non ritiene opportuna una nuova regolamentazione : ... responsabile legale della società che ha sede a San Francisco e può oggi vantare 20 milioni di clienti in tutto il mondo. "Le autorità federali hanno già poteri sufficienti", ha dichiarato, per poi ...

NBA : Westbrook trascina ancora una volta OKC - Spurs ko e in caduta libera : Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 104-94 IL TABELLINO È difficile da credere e da dire, di certo abbiamo perso l'abitudine visti i risultati degli ultimi 20 anni. Ma i San Antonio Spurs sono a ...

Nash : 'Juve - il mio Tottenham è stile NBA. Ho una proposta per Buffon - Del Piero...' : Ero a Berlino per la finale del 2006 , peraltro seduto accanto a Sonia Del Piero, nella zona riservata agli ospiti dei giocatori azzurri, ndr, e in quel momento Gigi era il miglior portiere al mondo. ...

Anche una superstar dell'NBA conferma Call of Duty : Black Ops 4 : Nuovo giorno e nuove conferme per il prossimo titolo della serie Call of Duty che, a quanto pare, sarà proprio Black Ops 4, ovvero il gioco rumoreggiato da qualche tempo e del quale sembra sia comparso il merchandise ufficiale nel database di GameStop USA.Per il momento, le uniche notizie ufficiali riguardo il nuovo Call of Duty provengono da Activision e confermano Treyarch alla guida del nuovo episodio, ma, come saprete, lo studio è lo stesso ...

NBA - Kevin Love si apre : 'Ho avuto un attacco di panico durante una partita' : Ho sempre pensato che fosse una forma di debolezza che poteva far deragliare il mio successo nello sport facendomi sembrare strano o diverso". L'ispirazione di DeRozan e l'esempio per gli altri Love ...

NBA - Golden State Warriors : una annoiata macchina da guerra : La storia della NBA è da sempre piena di "bad boys", ovverosia di squadre che, anche per esercitare un dominio "emotivo" sugli avversari, non lesinavano contatti duri sotto canestro, giocate sporche e ...

NBA - Anthony Davis scrive una pagina di storia e New Orleans batte Miami al supplementare : Forse bisognerebbe iniziare a considerare un ulteriore nome per la corsa al premio di MVP, perché il livello raggiunto da Anthony Davis meriterebbe quantomeno una menzione speciale. La stella dei New ...

NBA - Cavs - già finita la luna di miele? A Cleveland a vincere è Washington : Cleveland Cavaliers-Washington Wizards 103-110 IL TABELLINO Il debutto in casa dei nuovi arrivati non è stato come in molti avevano immaginato. I Cavaliers rivoluzionati a ridosso della deadline di ...

NBA - la mentalità di Miami : la 'Heat Culture' è una cosa seria : opinione diffusa che per costruire una squadra da titolo sia necessario avere almeno una superstar a roster, e chi non ce l'ha non si fa scrupoli a smontare il roster fino al momento in cui non riesce ...

Playoff NBA - ecco una nuova proposta : e se la corsa alla post-season fosse a 20 squadre? : La NBA continua a pensare a nuove possibili soluzioni per rendere più avvincente il formato Playoff. L'ultima proposta sul tavolo è quella raccontata da Zach Lowe su ESPN , che ipotizza un possibile ...