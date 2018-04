Nba | Toronto sempre più sola al comando

Nba - Toronto batte Boston e ipoteca il primo posto a Est : Toronto Raptors-Boston Celtics 96-78 Con entrambe le squadre alle prese con la seconda serata di un back-to-back, era lecito aspettarsi un po' di stanchezza da parte delle prime due squadre della ...

Nba 2018 : Toronto vince con Boston e mette le mani sul primo posto. Inarrestabili Philadelphia e Marco Belinelli : Ultime battute di regular season NBA e ultimi verdetti. Non è ancora matematicamente certo ma i Toronto Raptors hanno ipotecato il primo posto della Eastern Conference battendo nello scontro diretto i Boston Celtics, 96-78. La squadra del Nord era reduce da due sconfitte consecutive, proprio con Boston (sabato) e Cleveland (ieri), ma stanotte è riuscita a fare affidamento sulla sua difesa, chiave per tenere i Celtics al minimo stagionale per ...

Nba 2018 : Boston batte Toronto e tiene viva la corsa al primo posto ad Est. Vince Golden State - paura per McCaw : Il piatto forte della notte NBA era certamente lo scontro in cima alla Eastern Conference tra Toronto e Boston. Al TD Garden l’hanno spuntata proprio i Celtics, che hanno vinto 110-99 riaprendo la corsa al primo posto. L’equilibrio ha regnato sovrano per quasi tutto l’incontro, testimoniato dalle 15 parità e dai 20 cambi di leadership. Nel quarto periodo, però, è stata Boston ad allungare, con un 10-0 di parziale a 3′ ...

Nba 2018 : Houston vince e certifica il primo posto. Cadono Golden State e Toronto. LeBron trascina Cleveland : Sono nove le partite della notte NBA. Nona vittoria consecutiva e titolo di conference praticamente certo per gli Houston Rockets. Tutto molto facile per la squadra di coach Mike D’Antoni contro gli Atlanta Hawks, sconfitti 118-99 grazie soprattutto alla tripla doppia di James Harden, che mette a referto 18 punti, 15 assist e 10 rimbalzi. Oltre al “Barba” ci sono i 25 punti di Gerald Green, uscendo dalla panchina, e i 22 punti ...

Nba 2018 : LeBron James ne fa 35 e trascina Cleveland contro Toronto. Vince San Antonio - bene Philadelphia e Marco Belinelli : In NBA era la notte del big match in vetta alla Eastern Conference tra Cleveland e Toronto. Uno scontro al quale i Cavaliers si presentavano senza cinque giocatori, oltre a coach Tyronn Lue, che due partite fa ha annunciato la sua assenza a tempo indeterminato. C’era però LeBron James, che si è fatto sentire: 35 punti, 17 assist e 0 palle perse per guidare i compagni alla vittoria per 132-129. Il Re è stato importante nel finale, prima ...

Nba 2018 : Westbrook e Davis fermano Toronto e Boston - bene Houston e Portland. Rischiano i Clippers : La domenica Nba è stata caratterizzata da quattro partite. La stagione regolare 2018 della lega più spettacolare del mondo sta volgendo al termine e ormai ogni match potrebbe risultare decisivo per la definizione delle griglie dei playoff sia ad Est, dove ormai le otto formazioni che accederanno alla post season sembrano decise, sia ad Ovest, dove ancora non è ben chiaro quali saranno le magnifiche otto. Partiamo, dunque, dagli Houston Rockets, ...

Nba - risultati della notte : OKC batte L.A. - Toronto fa 11 in fila - Warriors ko in casa senza stelle : Oklahoma City Thunder-L.A. Clippers 121-113 IL TABELLINO Il successo di OKC sugli L.A. Clippers ha due volti, uno noto e uno insospettabile. Il primo è ovviamente quello di Russell Westbrook, che ...

Nba 2018 : Toronto vince ancora - Oklahoma ferma i Clippers. Golden State sconfitta da Sacramento : La stagione regolare NBA volge a rapidi passi verso il termine. Le squadre, in questo periodo, sono impegnate nelle ultime partite, che andranno a definire la classifica e di conseguenza gli accoppiamenti per i playoff, fondamentali per poi provare a vincere il titolo nella post season. Nella giornata odierna sei partite che hanno regalato anche risultati a sorpresa. Come la sconfitta dei Golden State Warriors, che potrebbero qualificarsi ai ...

Nba 2018 : vincono Toronto e Houston. Portland non si ferma più e batte Cleveland. Philadelphia ok a New York : Nove partite nella notte NBA. I Toronto Raptors consolidano la loro prima posizione nella Eastern Conference centrando la decima vittoria consecutiva. Un successo arrivato in rimonta sugli Indiana Pacers (106-99) grazie ad un ottimo secondo tempo. Miglior marcatore del match DeMar DeRozan con 24 punti, ma molto importante anche la doppia doppia da 16 punti e 17 rimbalzi di Jonas Valanciunas, mentre ai Pacers non bastano i 22 punti di Darren ...

Nba - i risultati della notte : Toronto fa nove in fila - Towns e Davis trascinano Minnesota e New Orleans : Washington Wizards-Minnesota Timberwolves 111-116 TABELLINO Con due delle superstar di squadra assenti, John Wall da una parte, Jimmy Butler dall'altra, il ruolo di protagonista della serata spetta di ...