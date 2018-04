NBA | risultati della notte | crollo Spurs a L A | New Orleans torna al successo

NBA - i risultati della notte : Portland e Utah ok - tripla doppia con vittoria per James e Westbrook : Minnesota Timberwolves-Utah Jazz 97-121 Era la sua partita e non poteva mancare per nulla al mondo. Ricky Rubio, al ritorno a Minneapolis con la sua nuova squadra, supera il problema al tendine del ginocchio e gioca una super partita che regala una vittoria pesantissima ai Jazz. La point ...

NBA - risultati della notte : Gerald Green sulla sirena regala il successo a Houston - LeBron supera Jordan : Houston Rockets-Phoenix Suns 104-103 TABELLINO Ottenuta la testa di serie n°1 a Ovest Houston sceglie di far riposare qualche titolare, con Chris Paul, Eric Gordon e Nene solo spettatori contro ...

NBA - risultati della notte : Durant espulso al rientro - crollo Golden State contro Milwaukee : Golden State Warriors-Milwaukee Bucks 107-116 TABELLINO Neanche il tempo di riabbracciare Kevin Durant che Golden State ha dovuto immediatamente farne a meno. Dopo sei partite saltate per un ...

NBA - i risultati : storico LeBron - raggiunto Jordan. Boston in volo con Jaylen Brown : I record sono fatti per essere battuti. È questo il credo di LeBron James, che firma una strepitosa prova da 41 punti, 10 rimbalzi e 8 assist guidando i suoi Cavs al successo sugli Hornets ed ...

NBA - risultati della notte : Towns mostruoso - 56 punti! Cleveland passa a Charlotte con 41 di LeBron : Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks 126-114 TABELLINO Nella giornata di ieri si era diffuso in rete il video di Ben Simmons e Karl-Anthony Towns che parlavano del più e del meno mentre giocavano ...

BASKET NBA - RISULTATI E CLASSIFICA/ Philadelphia vola grazie a Belinelli : Minnesota affonda contro i Grizzlies : BASKET Nba, RISULTATI e CLASSIFICA 27 marzo: nella notte Philadelphia si impone 123 a 104 contro Denver. Crollo casalingo di Minnesota contro Memphis: figuraccia per i lupi.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 11:09:00 GMT)

NBA - risultati della notte : disastro Minnesota - sconfitta interna con Memphis. Boston fa 4 in fila : Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies 93-101 TABELLINO Nel post-partita Jeff Teague non cerca giri di parole, anche perché la realtà dei fatti è abbastanza palese di suo: "Questa è di gran lunga la ...

NBA risultati - Indiana manda Belinelli ai playoff. Harden incanta - Golden State k.o. : Altro giro, altro regalo: la giostra dei Rockets continua a girare. La banda di James Harden annienta gli Hawks e infila la 60esima vittoria stagionale, col Barba a mettere la ciliegina con una tripla ...

NBA - i risultati della notte : Kemba da record - Memphis che scoppola! Vincono Pelicans e Jazz : Charlotte Hornets-Memphis Grizzlies 140-79 IL TABELLINO Meno di 24 ore fa, Dwight Howard usciva dal campo di Brooklyn avendo messo a referto una prestazione da record: 32 punti e 30 rimbalzi , roba ...

NBA risultati : Harden con 42 punti ferma Portland - Boston beffa Oklahoma City : James Harden con 42 punti decide uno spettacolare Portland-Houston, in cui i Rockets chiudono a 13 la serie di successi dei Blazers. Emozioni dal sapore playoff anche a Boston: i Celtics, decimati ...

NBA risultati : LeBron straripa e piega i Bucks - Belinelli e Philadelphia avanti tutta : LeBron James in versione più forte del pianeta consegna a Cleveland la vittoria casalinga contro Milwaukee con una tripla doppia da 40 punti. Ai Bucks non basta lo show nel finale di Giannis ...

NBA risultati : Portland ha fatto 13 - New Orleans travolge Boston : Portland si conferma la squadra più calda della Nba, prendendosi a casa Clippers la 13ª vittoria di fila e spingendo un po' più fuori dai playoff la squadra di Danilo Gallinari. In chiave postseason ...

NBA - risultati della notte : Harden trascina Houston - 13 in fila per Portland : Clippers ko : Minnesota Timberwolves-Houston Rockets 120-129 TABELLINO Il quinto successo in fila di Houston assume toni ancora più importanti se si pensa che la squadra di D'Antoni ha vinto 22 delle ultime 23 gare ...

NBA risultati : Rockets tiranni del West - rilancio Spurs coi Wolves : Houston continua a marciare in cima al West : a New Orleans, che rallenta la corsa playoff, è arrivata la quarta vittoria consecutiva. Torna a splendere anche San Antonio, che battendo Minnesota ...