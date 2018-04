Nathan Englander | «La pace in Israele? È possibile»

vanityfair

(Di giovedì 5 aprile 2018) Parte come un thriller politico, passa alla storia di(con un accento di realismo magico), poi a una storia d’amore e a un’allegoria. L’ultimo romanzo del 48enne, Una cena al centro della Terra (Einaudi, pagg. 237, 19,50 euro; tradotto magnificamente da Silvia Pareschi), è sempre qualcosa che non vi aspettate. I poli sono due: c’è Z, poi Prigioniero Z, una spia del Mossad rinchusa da anni in una prigione segreta ne deserto del Negev, e c’è il Generale, che è Ariel Sharon e al tempo stesso non lo è, costretto in un letto di ospedale dal coma, che lo lascia però libero di sognare la sua vita passata. Il libro di, arrivato cinque anni dopo la bella raccolta di racconti Di cosa parliamo quando parliamo di Anne Frank e dopo quasi un ventennio di ricerche sulla storia del conflitto arabo-israeliano da parte dello scrittore americano che, da ...