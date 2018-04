Nasce lo schema Mattarella | quattro punti per il governo

ilgiornale

(Di giovedì 5 aprile 2018) Roberto Fico, terza carica della Repubblica, viene liquidato in 25 minuti. Si accomodi, no prima lei presidente, sono venuto a piedi, vuole un bicchiere d'acqua: al netto dei convenevoli, resta un quarto d'ora, meno del tempo che la regina Elisabetta dedica al parrucchiere dei suoi cani corgies. Ci vuole di più con le folte delegazioni dei gruppi misti, perché ognuno deve dire la sua.registra questi cori polifonici svolazzanti e già può misurare le difficoltà che avrà oggi, quando sfileranno i big con tutto l'armamentario di pretese, veti eirrinunciabili. Con loro il capo dello Stato non si limiterà all'ascolto, ma indicherà lo: qui non si fa propaganda, dirà, si parla di maggioranza, programmi, conti pubblici e rispetto degli impegni internazionali.Ecco dunque il campo da gioco, il rettangolo dentro il quale far partire la vera trattativa per il. ...