Napoli | Hamsik omaggia Maradona | a te la maglia del record

Hamsik - maglia del Napoli con dedica per Maradona : 'Al più grande di sempre' : Napoli - Un regalo 'al più grande di sempre' per farsi perdonare di aver battuto il suo record. E' l'idea di Marek Hamsik , capitano del Napoli, che con un videomessaggio postato sul proprio profilo ...

Napoli - Hamsik omaggia Maradona : Il Corriere dello Sport svela che oggi Marek Hamsik farà, attraverso il web, un regalo a Diego Armando Maradona: ' Oggi pubblicherà sul suo profilo Instagram un video dedicato a Diego e alla storia di gol che a lui lo ...

Napoli - lo spacciatore che nascondeva droga sotto alla foto di Marek Hamsik : Anche se oggi potrebbe partire dalla panchina, per qualcuno Marek Hamsik è insostituibile, un vero e proprio simbolo del Napoli. Un simbolo talmente irrinunciabile che c'è chi ha deciso di usare la ...

Napoli - Hamsik partirà dalla panchina : Marek Hamsik partirà dalla panchina contro il Sassuolo . Lo conferma La Gazzetta dello Sport . Il capitano del Napoli - si legge - si è allenato soltanto negli ultimi tre giorni dopo l'intervento subito alle tonsille, dunque non è al massimo della forma e cederà il posto a Piotr ...

30^ giornata - le ultimissime : Bologna-Roma - Di Francesco sceglie Schick. Sassuolo-Napoli - Hamsik titolare… : 30^ giornata, LE ultimissime- Bologna-Roma:Poche ore al calcio d’inizio di Bologna-Roma, match in programma alle 12:30. Come confermato alla vigilia da Eusebio Di Francesco, i giallorossi scenderanno in campo senza particolari programmi in vista del match di Champions League contro il Barcellona. L’unica novità potrebbe esser rappresentata dalla presenza di Schick dal 1′ al posto […] L'articolo 30^ giornata, le ...

Napoli - il figlio di Hamsik a Sarri : 'Non farlo giocare - ha il mal di gola' : Il dubbio, il figlio di Hamsik, neanche ce l'ha. Anzi. Ha provato anche a toglierlo a Sarri. La storiella é tenerissima. E da raccontare. C'era anche lui al campo per la rifinitura: Lukas, il più ...

Serie A Napoli - Sarri recupera Hamsik e Hysaj : Napoli - Niente allarme per il Napoli in vista della trasferta contro il Sassuolo. Maurizio Sarri, infatti, ha diramato i convocati inserendo in lista i nomi di Hamsik e Hysaj . Il capitano e il ...

Serie A Napoli - i convocati : dentro Hamsik e Hysaj : Napoli - Doppio semaforo verde in casa Napoli . Maurizio Sarri, infatti, ha diramato i convocati per la trasferta contro il Sassuolo inserendo in lista i nomi di Hamsik e Hysaj . Entrambi hanno ...

Napoli - Hamsik finisce sulle scatole di marijuana : Mentre Sarri si interroga, al pari dei tifosi del Napoli, sulla presenza domani in casa del Sassuolo di Marek Hamsik , che sembra destinato solo alla panchina, , il capitano azzurro è finito - ...

Napoli - Hysaj si allena in gruppo : recuperato per il Sassuolo. Hamsik ancora in dubbio : Maurizio Sarri e il Napoli possono tirare un sospiro di sollievo. Dopo il grande spavento a causa dell'infortunio subìto da Elseid Hysaj nel corso della gara amichevole tra la sua Nazionale, l'Albania,...

Napoli - Hamsik dimesso dopo operazione alle tonsille. In forte dubbio per il Sassuolo per problema muscolare : Marek Hamsik è stato dimesso dalla clinica Reusch di Napoli , dove mercoledì mattina il professor D'Angelo gli aveva praticato una tonsillectomia. Il centrocampista aveva deciso di anticipare l'...

Napoli - Hamsik : “Cina? Solo chiacchiere. Sogno lo scudetto qui” : “Obiettivi per il futuro? In primis lo scudetto, poi tutto il resto”. E’ un Marek Hamsik carico quello emerge dall’intervista rilasciata al portale slovacco sport.aktuality, in cui ha parlato anche della sua condizione fisica, di mercato e della lotta contro la Juventus: “L’infortunio? Aspettiamo gli esami, io voglio stare bene il prima possibile. Io in Cina? Solo rumours, sono concentrato sul Napoli e sul ...

Napoli - Hamsik operato alle tonsille : ko in nazionale : Il Napoli ha reso noto che “Marek Hamsik e’ stato operato questa mattina alla Clinica Ruesch dal professor D’Angelo che gli ha praticato una tonsillectomia. All’intervento, perfettamente riuscito, erano presenti il medico sociale del Napoli, Alfonso De Nicola, e la professoressa Salerno. Hamsik entro domani rientrera’ a casa e non partecipera’ al ritiro della nazionale slovacca”. L'articolo Napoli, ...

Napoli - operazione alle tonsille per Hamsik : Marek Hamsik non ha lasciato Napoli per aggregarsi al ritiro della nazionale slovacca in questa sosta della Serie A. Il centrocampista e capitano del Napoli è infatti rimasto in Italia per curare i ...