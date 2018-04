Choc a Napoli - due fratelli in ospedale : 16enne muore - la sorella ricoverata con la febbre alta : Un 16enne napoletano è deceduto al Cardarelli dove era stato trasportato dai familiari in condizioni critiche alle 5 di questa mattina. Il ragazzo, residente a Marano, è stato soccorso dal personale ...

Napoli - follia Monaco per Sarri : pronti 12 milioni per due anni : Napoli, follia Monaco PER Sarri- Trema il Napoli. Secondo quanto riportato da “SportMediaset“, il Monaco sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta schock a Sarri da 6 milioni di euro all’anno per due anni. Un contratto biennale da capogiro che potrebbe far vacillare la voglia di rinnovo contrattuale del tecnico toscano con il […] L'articolo Napoli, follia Monaco per Sarri: pronti 12 milioni per ...

Napoli città fumetto - due mesi Comicon : al via rassegna Off - MANN Hero e mostre da Blutch a Santoro : ... decine di mostre ed eventi dall'aeroporto agli istituti di cultura ai luoghi d'arte: Comicon edizione del ventennale , 28 aprile-1 maggio, invade Napoli con fumetti e autori da tutto il mondo non ...

Ucraino ubriaco al volante a 140 km/h salta l'incrocio : morti due ragazzi a Napoli : di Pino Neri Pasqua di sangue sulle strade di Pomigliano , Napoli, . Due ragazzi a bordo di una Punto stanotte alle tre sono stati travolti da una potente auto in corsa, probabilmente una Bmw che ...

Juventus-Napoli - il duello per lo scudetto non è finito - : Neanche l'ex Bonucci è riuscito ad arrestare il passo della Juventus. I bianconeri hanno approfittato al meglio del mezzo passo falso del Napoli, costretto ad un affannoso pareggio col Sassuolo. Ora, ...

Massimo Russo - l'ex Napoli arrestato per tentato omicidio/ Accoltellate due persone per motivi passionali : Massimo Russo, l'ex Napoli arrestato per tentato omicidio: accuse pesanti per l'ex calciatore, accoltellamento di due persone per motivi passionali lo scorso 26 marzo 2018(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 01:04:00 GMT)

Napoli - blitz negli asili nido : la polizia municipale chiude due scuole : asili nido fuori legge e sanzionati dalla polizia municipale. È l'operazione messa in campo dall'unità operativa tutela emergenze sociali e minori, comandata da Giuseppe Cortese...

Calciomercato Juventus - possibili due affari con il Napoli Video : Arrivano sorprendenti indiscrezioni per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus. Stando a quanto riporta il noto quotidiano Il Mattino, infatti, il Napoli ha messo nel mirino Federico Bernardeschi, il quale sarebbe un vero e proprio pallino del presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis. Anche il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, apprezzerebbe moltissimo le caratteristiche tecniche dell'ex esterno offensivo della ...

Napoli - rissa finisce nel sangue a via Mezzocannone : due giovani accoltellati : rissa finita nel sangue su via Mezzocannone, nel cuore del centro storico napoletano. L'episodio è avvenuto intorno alle 16,30, mentre la strada era, come sempre, affollata di persone e turisti che la ...

