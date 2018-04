Napoli | clausola da 50 milioni per Chiriches | valida solo per l' estero

Calciomercato Napoli Hysaj e la clausola da 50 milioni : Elseid Hysaj è diventato col tempo un giocatore molto importante nell'economia del gioco azzurro e dal ritiro dell' Albania ha parlato in conferenza stampa del suo futuro: 'Se qualcuno vuole ...

Napoli-Grimaldo : la clausola frena l'affare : Il Napoli continua la ricerca di esterni bassi. Il Corriere dello Sport si concentra su diverse piste, una di queste porta a Grimaldo del Benfica : 'Su Alejandro Grimaldo la conversione è stata netta e decisa. Le relazioni abbondano e la consuetudine dello spagnolo ...

Napoli-Sarri - si va verso il rinnovo : nessun problema la clausola da 8 milioni di euro : Napoli-Sarri, si va verso il rinnovo: nessun problema la clausola da 8 milioni di euro Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli-Sarri- Maurizio Sarri sarebbe pronto a mettere nero su bianco il suo prolungamento contrattuale con il Napoli. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, l’allenatore azzurro ...

Napoli - sorpresa clausola per l'erede di Reina : Il Napoli continua a lavorare per Leno in porta. l'erede di Reina è lui, designato dagli azzurri; il Bayer Leverkusen - secondo Rai Sport - può abbassare a sorpresa la cifra della clausola a 20 milioni invece che a 28 fissi se dovesse firmare per il Napoli e non per un club tedesco.

Napoli trema - potrebbero pagare la clausola al titolarissimo : addio per sempre? Video : La sessione invernale di #Calciomercato si è conclusa ormai da diversi giorni ma in casa Napoli, oltre all'ottimismo che circola grazie all'ennesimo successo in campionato che ha permesso di tenere a bada gli attacchi della Juventus [Video], bisogna fare i conti anche col futuro e con una notizia che sicuramente non fara' piacere ai tifosi della squadra partenopea perché ci sarebbe una squadra pronta a pagare la clausola rescissoria di un ...

Napoli - fissato un incontro Sarri-De Laurentiis per discutere della clausola : Come riporta il Corriere dello Sport , nei prossimi giorni l'allenatore del Napoli Maurizio Sarri ed il presidente Aurelio De Laurentiis avranno un incontro faccia a faccia il cui argomento principale sarà verosimilmente il ...

Il Chelsea spaventa il Napoli : Abramovich vuole pagare la clausola di Sarri : Maurizio Sarri è alla sua terza stagione sulla panchina del Napoli e sogna di regalare un sogno ai tifosi partenopei. L'allenatore toscano è elogiato un po' da tutti per via del gioco spumeggiante e innovativo della sua squadra e anche in Europa ha diversi estimatori. Pep Guardiola, ad esempio, tecnico del Manchester City, ha dichiarato che il Napoli sia una delle squadre che gioca il calcio più bello anche se Sarri ora vuole badare al ...

Allarme Napoli - il Chelsea pronto a pagare la clausola di Sarri : la mossa di De Laurentiis : Pericolo Chelsea per il Napoli. Roman Abramovich, patron dei ‘Blues’, a fine stagione ‘scaricherà’ Antonio Conte per dare l’assalto ad un altro tecnico italiano: Maurizio Sarri. Il club londinese sta seguendo con attenzione il lavoro dell’allenatore partenopeo e il patron russo è affascinato dall’idea di avviare un nuovo progetto tecnico con l’ex banchiere. Nel contratto di Sarri è presente però ...

Napoli - DA LAURENTIIS / "Maurizio Sarri? Voglio abbattere la clausola rescissoria" : De LAURENTIIS: “Deluso da Verdi, per Politano ero pronto a buttare i soldi”. Le parole del presidente del NAPOLI ai microfoni di Premium, che svela i vari retroscena di gennaio(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 19:57:00 GMT)

Napoli - De Laurentiis : "Verdi? Aveva detto sì... Sarri - clausola da eliminare" : Deluso da Verdi, fatalista su Politano e già proiettato al futuro. Per Aurelio De Laurentiis il mercato è finito o è appena cominciato. "Per noi è sempre aperto. Certo, sono rimasto deluso da Verdi, ...