Napoli | 16enne muore per sospetta meningite Sotto osservazione la sorella

Due fratelli in ospedale a Napoli - 16enne muore - la sorella ricoverata : sospetta meningite fulminante : di Melina Chiapparino Un 16enne napoletano è deceduto al Cardarelli dove era stato trasportato dai familiari in condizioni critiche alle 5 di questa mattina. Il ragazzo, residente a Marano, è stato ...

Napoli - due fratelli in ospedale : 16enne muore - la sorella ricoverata con la febbre alta : Un 16enne napoletano è deceduto al Cardarelli dove era stato trasportato dai familiari in condizioni critiche alle 5 di questa mattina. Il ragazzo, residente a Marano, è stato soccorso dal personale ...

Napoli E BRINDISI - ALLARME BABY-GANG/ Dipendente McDonald's aggredito. E prendono a pugni 16enne per derubarlo : NAPOLI e BRINDISI, ALLARME BABY-GANG: un Dipendente del McDonald's è stato aggredito perché aveva chiesto a dei ragazzini di lasciare il fast-food che stava per chiudere. In Puglia invece..(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 12:58:00 GMT)

Baby gang a Napoli/ E le paranze? Giulio Golia intervista 16enne : “Ci definiamo ragazzi di strada” (Le Iene) : Baby gang a Napoli: inchiesta di Giulio Golia per Le Iene sulle bande violente di minorenni. Quali sono le differenze con le paranze? L'intervista a padre Zanotelli.(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 19:29:00 GMT)

La video sorveglianza svela le cause della morte del 16enne scomparso a Napoli Video : Un'intera citta' in apprensione e con la speranza che da un momento all'altro il sedicenne scomparso a Napoli, #ciro ascione, avrebbe finalmente fatto rientro nella sua casa ad Arzano, cittadina del napoletano. Purtroppo dopo tre giorni di agonia arrivò il tragico epilogo che ha decretato il ritrovamento del corpo senza vita del giovane partenopeo. Ascione era stato ritrovato senza vita lungo i binari del treno e proprio per questo motivo in ...

Napoli - 16enne forse vittima incidente : 23.22 Sarebbe stato vittima di un incidente il 16enne di Arzano (NA) scomparso 4 giorni,e ritrovato morto lungo i binari della Napoli-Caserta vicino Casoria. E questa, secondo fonti giudiziarie, l' ipotesi più probabile riguardo la morte del giovane,suffragata dai video acquisiti dalla polizia in cui si vedono le porte chiudersi e il giovane che, non riuscendo a salire sul treno, si appoggia sul predellino rimanendovi aggrappato in modo ...

Napoli - trovato cadavere sui binari : è di 16enne di Arzano - Forse un incidente : Il giovane, la sera del 20 gennaio, ha preso il treno Napoli-Caserta per raggiungere la stazione di Casoria dove lo attendeva il padre e dove non è mai arrivato. Tra le ipotesi investigative su cui ...