Mykonos e Santorini | due isole magiche

(Di giovedì 5 aprile 2018) In estate gli Italiani amano il mare e le destinazioni più calde ed economiche.Tra le mete più richieste per questa estate 2018 troviamo al primo posto la Grecia con le sue due spettacolariquella di: tra colori e tramonti mozzafiato, l'isola più frequentata da turisti di giovane e media età, vi sorprenderà per il suo aspetto dove dominano il blu del mare e le sfumature di marrone della terra interrotti solo dal bianco dei piccoli villaggi. Meta turistica molto popolare per i suoi locali aperti tutta la notte e le sue feste in spiaggia, quindi se volete un po’ di relax il consiglio è quello di visitarla in bassa stagione, nei mesi di giugno o settembre, quando le strette viuzze del suo centro storico sono meno affollate.è considerata l'isola romantica, ha una forma circolare perché è parte di una parete di un grande ...