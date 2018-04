Muos di Niscemi | i giudici assolvono tre imputati | “Non hanno commesso abusivismo

Sicilia : sabato manifestazione 'No Muos' a Niscemi : Palermo, 28 mar. (AdnKronos) - Nuova manifestazione 'No Muos' sabato 31 marzo a Niscemi (Caltanissetta) per dire ancora una volta no al sistema di comunicazioni satellitari (SATCOM) militari ad alta frequenza e a banda stretta, gestito dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Il sistema è co