Mughini contro M5s e reddito di cittadinanza | “Di Maio non ha creato imperi come

: RT @myrtamerlino: Chiusura in bellezza su sport ed estetica con lo juventino doc Gianpiero Mughini: 'la rovesciata di Ronaldo uno straordin… - MutiLeonilde : RT @myrtamerlino: Chiusura in bellezza su sport ed estetica con lo juventino doc Gianpiero Mughini: 'la rovesciata di Ronaldo uno straordin… - myrtamerlino : Chiusura in bellezza su sport ed estetica con lo juventino doc Gianpiero Mughini: 'la rovesciata di Ronaldo uno str… - pacozzo1957 : @TonymatAntonio Mughini invece è contro la legge del sapere -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Attacco frontale dello scrittore Giampieroal M5S, alla “retorica di sinistra”, aldi, a chi vuole abolire la legge Fornero. Ospite de L’Aria che Tira (La7), l’opinionista presenta il suo ultimo libro, “Che profumo quei libri”, e si esprime sulle consultazioni, criticando in primis Luigi Die ildiproposto dal M5S: “C’è quello che dice: ‘Io premier’. Ma neppure De Gasperi e Moro dicevano una cosa del genere. Io sono d’accordo con Berlusconi: non è possibile che una politica di governo debba essere tutta incentrata su quelli che sono rimasti alla coda della gara per la vita. Diavolo, esistono le forze vive dell’economia, della vita, della società che vanno comunque premiate, anche perché queste forze vive danno il 49% al welfare”. E aggiunge: “Oggi c’è più ...