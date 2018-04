Mr Robot | la terza stagione è su Infinity

Mr. Robot - la terza stagione su Infinity dal 30 marzo : Ci sono serie rivoluzionarie e serie che giocano a far la rivoluzione. Mr. Robot, sin dal pilot, ha mostrato di far decisamente parte della prima schiera. Un linguaggio innovativo, la complessità come cifra stilistica e il rifiuto categorico di ogni semplificazione hanno reso questa opera uno dei titoli più incisivi e allo stesso tempo urticanti degli ultimi anni. La terza stagione conferma ancora una volta tutte le qualità della produzione ...