MotoGp | Rossi | ' In Argentina competitivi' Dovi | ' Vedremo nostro livello'

MotoGp - In Argentina tutti pazzi per Valentino Rossi - il Dottore come una rockstar : 'mi baciavano le mani' [VIDEO] : Valentino Rossi star indiscussa in Argentina: il Dottore accolto in maniera calorosissima all'aeroporto ieri sera E' ufficialmente iniziata la settimana del secondo appuntamento della stagione 2018 di ...

MotoGp - Rossi in Argentina : "Che accoglienza - mi sono sentito Maradona" : IlDottore in conferenza stampa: "Questa pista mi piace, credo che saremo competitivi. Ma Honda e Ducati sono forti"

MotoGp - Gp Argentina Conferenza Stampa : Rossi - 'Mi aspetto di poter fare una buona gara' : 'Secondo me non è uno sport ad alto rischio doping, ma sono d'accordo se si vogliono aumentare i controlli. Se si vogliono fare più controlli noi ci siamo.' Domanda Social: Mai usato uno psicologo ...

MotoGp Valentino Rossi - GP Argentina 2018 : “Siamo sempre andati bene. Fondamentale che le gomme funzionino” : E’ tempo di presentazione del secondo round del Mondiale 2018 di MotoGP, sul circuito di Termas de Rio Hondo (Argentina), e Valentino Rossi non si è tirato di certo indietro, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti nella conferenza stampa canonica del giovedì. “In Qatar abbiamo fatto un bel lavoro. Nel corso delle prove siamo migliorati e mi aspetto qui di fare una bella gara – le prime parole di Valentino – ...

MotoGp - GP Argentina 2018 : sarà ancora Andrea Dovizioso contro Marc Marquez. Valentino Rossi può fare da terzo incomodo : Secondo round del Mondiale MotoGP, in Argentina, a Termas de Río Hondo. La stagione 2018 si è aperta così come si era conclusa quella scorsa, con Andrea Dovizioso e Marc Marquez protagonisti di un duello serrato, vinto in Qatar dal pilota della Ducati. Si riparte da qui, dai due duellanti e da un Valentino Rossi pronto ad inserirsi, con tutti gli altri a caccia di risposte. Dovizioso VS. MARQUEZ – Andrea non ha buoni ricordi in Argentina. ...

MotoGp - GP Argentina 2018 – Valentino Rossi : “Sarà un weekend sorprendente - la nostra moto funziona bene…” : Valentino Rossi guarda con ottimismo al GP di Argentina 2018, seconda prova del Mondiale motoGP che si svolgerà nel weekend. Il Dottore, dopo l’ottimo terzo posto conquistato in Qatar, si carica in vista dell’appuntamento di Termas de Rio Hondo dove storicamente ha fatto molto bene (vittoria nel 2015, secondo nel 2016 e l’anno scorso). Dodici mesi fa si arrese soltanto al compagno di squadra Maverick Vinales. Il centauro di ...

MotoGp Yamaha - Rossi : «Potrebbe essere un fine settimana sorprendente» : TORINO - La stagione di Valentino Rossi in Qatar è iniziata in maniera positiva con un bel terzo posto. Il Dottore si aspetta di poter essere competitivo anche sul tracciato di Termas de Rio Hondo, ...

MotoGp - i precedenti di Valentino Rossi nel GP di Argentina. Una sola vittoria ma striscia aperta di tre podi consecutivi : Dopo la pausa di due settimane il Motomondiale torna in scena in Argentina. La lotta tra Andrea Dovizioso e Marc Marquez, ma Valentino Rossi è pronto a fare da terzo incomodo, riparte dal Sud America. Un GP “giovane”, almeno in questa versione, re-introdotto in calendario a partire dalla stagione 2014. Andiamo a vedere i precedenti di Valentino Rossi. Il Dottore è l’unico tra i piloti in attività ad aver partecipato alla ...

MotoGp - GP Argentina 2018 : Valentino Rossi alla prova della verità. Yamaha competitiva su tutte le piste? E’ la chiave per il Mondiale.. : Dopo i riflettori di Losail (Qatar) è tempo di Argentina, è tempo di Termas de Rio Hondo per il Circus del Motomondiale 2018, secondo round del campionato. Nella classe regina il successo di Andrea Dovizioso, in sella alla Ducati, ha confermato l’ottimo status psicofisico del forlivese, sempre più convinto del propri mezzi ed in feeling con la GP18. Potrebbe profilarsi una replica del duello con Marc Marquez (Honda), guardando ...

MotoGp - Valentino Rossi e il duello col fratello Luca Marini : possibile una sfida in pista? Il Dottore ci pensa… : Valentino Rossi e Luca Marini in pista insieme? Sembrava impossibile immaginarlo fino a qualche tempo fa ma l’immortalità sportiva del Dottore rende questa ipotesi non più così remota. Il nove volte Campione del Mondo, infatti, ha 39 anni contro i 20 dell’altro figlio di mamma Stefania Palma ma le strade dei due piloti potrebbero incrociarci. Nella recente intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Valentino Rossi ha ...

MotoGp - Valentino Rossi vs Johann Zarco : 'Lui voleva la mia M1. Sono felice che la Yamaha abbia preferito me' : Sul tema, l'affermazione sincera del 9 volte campione del mondo è stata la seguente: ' E' stata una scelta, ma non posso essere obiettivo perché, visto che lui voleva la mia moto. Sono molto contento ...

MotoGp - Valentino Rossi vs Johann Zarco : “Lui voleva la mia M1. Sono felice che la Yamaha abbia preferito me” : Non è mai scoccata la “scintilla” tra Valentino Rossi e Johann Zarco. Sarà per il modo di guidare del francese (molto aggressivo) o per la sua oggettiva velocità su una Yamaha non ufficiale, il 46 non ha mai visto di buon occhio il transalpino, due volte campione del mondo della Moto2. Un potenziale rivale per il campione di Tavullia? Sicuramente sì. Parlare di centauro con potenzialità, tra l’altro, è andare a delegittimare ...

MotoGp - Andrea Dovizioso : “Valentino Rossi dice che sono favorito per il Mondiale? Wow - siamo in 6 a lottare” : Andrea Dovizioso ha risposto alle dichiarazioni che Valentino Rossi aveva rilasciato alla Gazzetta dello Sport. Il Dottore aveva infatti affermato che il forlivese è il grande favorito per il Mondiale e il ducatista non si è tirato indietro durante la trasmissione “Amici sportivi e non sportivi” di Radio 105: “Bello sentire dire quella cosa da Valentino, è tanta roba e sono solo che contento. Diciamo che è vero che sono tra i ...