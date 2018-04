MotoGP | parla Dall’Igna | “Qualche incomprensione con Lorenzo Voglio la firma di

oasport

(Di giovedì 5 aprile 2018) Un momento non esaltante della carriera di Jorgeche ha provato il passaggio alla Ducati ma non sta ottenendo i risultati che tutti si aspettavano e guarda dal basso verso l’alto il compagno di squadra Andrea Dovizioso. Qualcheper lo spagnolo anche con lo staff della casa di Borgo Panigale, come confessato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport da Gigi Dall’Igna, ingegnere della Rossa: “Litigio? È chiaro che non sempre le opinioni tra un direttore generale e il pilota possono collimare. Parlerei, più che di un battibecco, di un normale scambio di idee nell’ottica di fare il bene di entrambi”. Prosegue: “Io sono convinto che se riuscirà a stare un po’ più calmo porterà tutta la squadra a lavorare meglio e sarà più facile per lui ottenere risultati”. Per quanto riguarda il mercato, che vede lo spagnolo in partenza: ...