MotoGP | il matrimonio Dovizioso-Ducati? Le posizioni sono ancora distanti

(Di giovedì 5 aprile 2018) “Perché non horinnovato con? Lo chiedete alla persona sbagliata! Inavranno i loro motivi, non saprei in che modo rispondere. Normalmentesempre trasparente e dico sempre quello che penso. Al momento non posso. Parlerò quando sarà presa una decisione a riguardo. Ognuno ha in testa quella che per lui è la cosa più giusta. Io ho le mie idee e le mie visioni delle cose. I matrimoni si fanno insieme. Quando sarà il momento di parlare dei dettagli… vedremo“. Queste le parole usate da Andreanell’appuntamento coi giornalisti in Argentina, alla vigilia del weekend del 2° round di Termas de Rio Hondo. Nei giorni passati si era parlato di un avvicinamento tra le due parti e di un aumento sostanziale dell’ingaggio a cifre più consone ai risultati in pista. Oggi però la frenata, o per dirla in gergo motociclistico, la ...