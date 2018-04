MotoGP - Gp Argentina Conferenza Stampa | Rossi | ' Mi aspetto di poter fare una buona gara'

MotoGP Andrea Dovizioso - GP Argentina 2018 : “Confortanti le risposte avute in Qatar. Sono fiducioso per questo weekend” : Nella canonica conferenza stampa di presentazione del weekend del GP d’Argentina, secondo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP, Andrea Dovizioso ha risposto alle domande di rito dei giornalisti presenti. Il forlivese ha fatto il punto della situazione, presentandosi a questo round in vetta al campionato, dopo il successo di Losail (Qatar): “Dopo il bel campionato scorso, essersi confermati nel primo appuntamento è stato ...

MotoGP Valentino Rossi - GP Argentina 2018 : “Siamo sempre andati bene. Fondamentale che le gomme funzionino” : E’ tempo di presentazione del secondo round del Mondiale 2018 di MotoGP, sul circuito di Termas de Rio Hondo (Argentina), e Valentino Rossi non si è tirato di certo indietro, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti nella conferenza stampa canonica del giovedì. “In Qatar abbiamo fatto un bel lavoro. Nel corso delle prove siamo migliorati e mi aspetto qui di fare una bella gara – le prime parole di Valentino – ...

MotoGP - GP Argentina 2018 – Johann Zarco : “Un peccato l’ottavo posto in Qatar. Qui la pista mi piace ed ho già vinto” : Johann Zarco sarà anche in Argentina, sede del secondo GP del Motomondiale, uno dei piloti maggiormente sotto la lente di ingrandimento. In Qatar, però, dopo aver firmato la pole, il francese ha chiuso la prima gara soltanto all’ottavo posto. “Sono stato felice di essere stato davanti per diversi giri“, ha dichiarato in conferenza stampa. “A inizio gara non ero sicuro perché durante tutto il weekend avevo provato poco con ...

MotoGP - GP Argentina 2018 – Danilo Petrucci : “È stato un ottimo inizio di stagione. Qui non ho nulla da perdere” : Alla conferenza stampa che ha aperto il GP di Argentina della MotoGP era presente anche Danilo Petrucci. “Sono felice del risultato in Qatar“, ha esordito il pilota italiano. “Dopo le qualifiche avevo detto che volevo arrivare tra i primi cinque e ce l’ho fatta, ma è chiaro che non volevo finire proprio quinto ma sul podio. Ho fatto un errore all’ultima curva e Pedrosa mi ha superato. A quel punto, mancavano sette ...

MotoGP - GP Argentina 2018 – Marc Marquez : “Ci saranno numerose incognite tra asfalto e meteo - ma voglio il podio” : Marc Marquez, come sempre, è stato grande protagonista della conferenza stampa che sancisce l’avvio del fine settimana del Gran Premio di Argentina (clicca qui per programma e tv) della MotoGP. Il portacolori della Honda è apparso sereno (nonostante la sconfitta dell’esordio) e consapevole che la sua moto sia assolutamente pronta anche per l’appuntamento sudamericano. Prima di parlare del presente, tuttavia, il campione del ...

MotoGP Argentina - cerca il riscatto l'Aprilia : TERMAS DE RIO HONDO - Dovrà cercare di dimenticare il brutto risultato del Qatar l'Aprilia nella nuova tappa del Mondiale in Argentina, forte del potenziale messo in mostra dalla RS-GP 2018. Arriva ...

MotoGP GP Argentina. Termas - una pista alla fine del mondo. E che pista : 4.8 chilometri di lunghezza, 14 curve ben assortite e un rettilineo di oltre 1 chilometro dove si superano i 330 chilometri orari: il circuito di Termas de Rio Hondo è la quarta pista più veloce del ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : sarà ancora Andrea Dovizioso contro Marc Marquez. Valentino Rossi può fare da terzo incomodo : Secondo round del Mondiale MotoGP, in Argentina, a Termas de Río Hondo. La stagione 2018 si è aperta così come si era conclusa quella scorsa, con Andrea Dovizioso e Marc Marquez protagonisti di un duello serrato, vinto in Qatar dal pilota della Ducati. Si riparte da qui, dai due duellanti e da un Valentino Rossi pronto ad inserirsi, con tutti gli altri a caccia di risposte. Dovizioso VS. MARQUEZ – Andrea non ha buoni ricordi in Argentina. ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : prove libere (venerdì 6 aprile). Programma - orari e tv : Siamo giunti ai nastri di partenza del weekend del Gran Premio di Argentina anche per la MotoGP in vista di una tre giorni quanto mai importante che ci permetterà di capire se i primi verdetti emessi a Losail saranno confermati anche sul circuito di Termas de Rio Hondo. Le quattro ore di differenza tra Italia e nord dell’Argentina faranno in modo che le prove libere, le qualifiche e le gare, saranno tutte previste dal tardo pomeriggio ...

MotoGP Ducati - Dovizioso in Argentina contro la sfortuna : TORINO - Sarà il circuito di Termas de Rio Hondo a dire se la Ducati sarà ancora la moto da battere. In Argentina il leader del Mondiale, Andrea Dovizioso dovrà cercare di battere anche la sfortuna, ...

