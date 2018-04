MotoGp Ducati | Bautista | «Cerchiamo di ripetere il risultato dello scorso anno»

MotoGp Ducati - Dovizioso vuole battere la sfortuna : ROMA - La pista di Termas de Rio Hondo potrà dire se la Ducati sarà ancora la moto da battere. In Argentina il leader del Mondiale, Andrea Dovizioso dovrà cercare di battere anche la sfortuna, visto ...

MotoGp Ducati - Domenicali : «Vogliamo lasciare a Lorenzo un po' di tempo» : ... che ha dichiarato al quotidiano spagnolo Marca: ' È un buon momento per l'azienda, il lavoro di tutte le persone di Borgo Panigale e del resto del mondo sta dando i suoi frutti, è un marchio che ha ...

MotoGp - Claudio Domenicali : “Andrea Dovizioso è forte - conosce la Ducati : vogliamo continuare con lui. Diamo tempo a Jorge Lorenzo” : Claudio Domenicali, amministratore delegato di Ducati, ha rilasciato un’intervista a Marca dilungandosi sui temi più caldi: “Questo è un buon momento per tutta l’azienda. Il lavoro di tutte le persone a Borgo Panigale sta dando i suoi frutti. Il nostro è un marchio che ha un sacco di passione. Siamo soltanto all’inizio della stagione, i Mondiali MotoGP e Superbike sono appena cominciati e c’è ancora tanto lavoro da ...

MotoGp : Ducati-Dovizioso - l’accordo è vicino. La firma è attesa a Jerez mentre Jorge Lorenzo… : Il GP d’Argentina, secondo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP, è alle porte ed Andrea Dovizioso, reduce dal successo all’esordio a Losail (Qatar), vuole confermarsi. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo, i precedenti non sono certo da incorniciare con due uscite di scena, non per cause proprie (steso da Andrea Iannone ed Aleix Espargaro), negli ultimi due anni. Tuttavia per il “Dovi” c’è anche un accordo ...

MotoGp - Valentino Rossi : 'Non siamo ancora a livello di Ducati e Honda. Dovizioso? Siamo molto simili' : Il 9 volte iridato ha poi parlato di un altro grande dello sport italiano, Gigi Buffon 'Deve continuare assolutamente. Se ha voglia. Penso che lui lo sappia se può essere ancora al top. Secondo me dà ...

MotoGp - Jorge Lorenzo : “Voglio diventare il secondo campione del mondo della storia della Ducati - il resto non mi interessa” : “Se otterrò dei risultati, il mio valore sarà più alto, in caso contrario potrebbe ridursi un po’. La mia fortuna è che il mio curriculum è molto buono e questo aiuta sempre. L’unica cosa che mi preoccupa ora è essere veloce ed ottenere la mia prima vittoria nel più breve tempo possibile. Il resto sono cose di cui si occuperà il mio manager. Io non perdo nemmeno un minuto a pensarci“. Con queste parole Jorge Lorenzo ...

MotoGp. Ducati - ecco perché Dovizioso non ha ancora rinnovato il contratto : Una firma che non arriva. La Ducati è l'unico dei tre top team a non aver confermato almeno uno dei due piloti. In molti si chiedono perché la casa di Borgo Panigale, anche alla luce della vittoria in ...

Riello UPS e Ducati Corse in MotoGp : una partnership da record : ... ha saputo comunicare e soprattutto condividere il suo impegno coinvolgendo direttamente e in modo continuativo partner e clienti in molteplici attività collegate al mondo Ducati e MotoGP, per ...

Ducati e NetApp insieme per guidare la trasformazione digitale nella MotoGp : Sin dall'alba dell'era dei quattro tempi, che nel 2002 ha aperto le porte del Campionato del Mondo MotoGP alla Ducati, l'azienda italiana di base a Bologna ha lavorato instancabilmente per migliorare ...

MotoGp - Ciabatti e in rinnovi in casa Ducati - il ds non ha dubbi : 'sapremo riconoscere ad Andrea quello che merita! Jorge? Penso che...' : Paolo Ciabatti e i rinnovi di Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso con la Ducati: il ds del team di Borgo Panigale ha le idee chiare La stagione 2018 di MotoGp è iniziata col botto. Una gara da urlo ...

MotoGp - clamoroso in Ducati : Danilo Petrucci al posto di Jorge Lorenzo? Tardozzi : “Tutto può essere…” : Festa grande in Ducati, per il primo GP stagionale in Qatar, vinto da Andrea Dovizioso. Tutti esultanti e contenti, meno uno, Jorge Lorenzo. Il Mondiale dello spagnolo è cominciato con un ritiro, dovuto ad un problema di cui a dire il vero non ha davvero colpe, visto che il freno anteriore ha deciso di abbandonarlo sul più bello (“ho dovuto buttarmi in terra per non finire contro il muro“, ha dichiarato il maiorchino). Non ...