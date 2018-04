MotoGp | Dovizioso e il rinnovo con la Ducati che non arriva ' Ho le mie idee | vorrei

MotoGp - Dovizioso : "Rinnovo? Quando avrò una proposta la valuterò". Marquez : "Qui mi sento forte" : I candidati al podio nel GP d'Argentina affilano le armi. Il campione del mondo sembra più fiducioso del ducatista: "Rapporto strano con questa pista"

MotoGp : il matrimonio Dovizioso-Ducati? Le posizioni sono ancora distanti : “Perché non ho ancora rinnovato con Ducati? Lo chiedete alla persona sbagliata! In Ducati avranno i loro motivi, non saprei in che modo rispondere. Normalmente sono sempre trasparente e dico sempre quello che penso. Al momento non posso. Parlerò quando sarà presa una decisione a riguardo. Ognuno ha in testa quella che per lui è la cosa più giusta. Io ho le mie idee e le mie visioni delle cose. I matrimoni si fanno insieme. Quando sarà il ...

MotoGp Andrea Dovizioso - GP Argentina 2018 : “Confortanti le risposte avute in Qatar. Sono fiducioso per questo weekend” : Nella canonica conferenza stampa di presentazione del weekend del GP d’Argentina, secondo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP, Andrea Dovizioso ha risposto alle domande di rito dei giornalisti presenti. Il forlivese ha fatto il punto della situazione, presentandosi a questo round in vetta al campionato, dopo il successo di Losail (Qatar): “Dopo il bel campionato scorso, essersi confermati nel primo appuntamento è stato ...

MotoGp Argentina : per i bookmaker è sfida Marquez-Dovizioso : La rivincita del campione del mondo - che lo scorso anno fu costretto al ritiro dopo una caduta - si gioca a 2,00 sul tabellone 888sport.it, mentre la seconda vittoria del pilota Ducati è data a 4,65.

MotoGp - GP Argentina 2018 : sarà ancora Andrea Dovizioso contro Marc Marquez. Valentino Rossi può fare da terzo incomodo : Secondo round del Mondiale MotoGP, in Argentina, a Termas de Río Hondo. La stagione 2018 si è aperta così come si era conclusa quella scorsa, con Andrea Dovizioso e Marc Marquez protagonisti di un duello serrato, vinto in Qatar dal pilota della Ducati. Si riparte da qui, dai due duellanti e da un Valentino Rossi pronto ad inserirsi, con tutti gli altri a caccia di risposte. Dovizioso VS. MARQUEZ – Andrea non ha buoni ricordi in Argentina. ...

MotoGp Ducati - Dovizioso vuole battere la sfortuna : ROMA - La pista di Termas de Rio Hondo potrà dire se la Ducati sarà ancora la moto da battere. In Argentina il leader del Mondiale, Andrea Dovizioso dovrà cercare di battere anche la sfortuna, visto ...

MotoGp Ducati - Dovizioso in Argentina contro la sfortuna : TORINO - Sarà il circuito di Termas de Rio Hondo a dire se la Ducati sarà ancora la moto da battere. In Argentina il leader del Mondiale, Andrea Dovizioso dovrà cercare di battare anche la sfortuna,

MotoGp - parla Dall’Igna : “Qualche incomprensione con Lorenzo. Voglio la firma di Dovizioso” : Un momento non esaltante della carriera di Jorge Lorenzo che ha provato il passaggio alla Ducati ma non sta ottenendo i risultati che tutti si aspettavano e guarda dal basso verso l’alto il compagno di squadra Andrea Dovizioso. Qualche incomprensione per lo spagnolo anche con lo staff della casa di Borgo Panigale, come confessato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport da Gigi Dall’Igna, ingegnere della Rossa: ...

MotoGp - GP Argentina 2018 : Marc Marquez resta favorito per il Mondiale. Ma con questo Dovizioso non potrà permettersi passi falsi : “Dopo l’eccitazione della prima gara, è il momento di essere calmi, concentrati e lavorare duro per essere ancora più veloci. Penso che questo campionato sia molto aperto, con molti forti rivali che possono lottare per la vittoria ogni domenica. Al momento tutto sembra molto uguale: vedremo nel corso della stagione chi è in grado di migliorare e di rimanere costantemente in prima linea”. Con queste parole Marc Marquez ha parlato ai ...

MotoGp 2018 - GP d'Australia. Dovizioso per sfatare il tabù a Rio Hondo : Non ci sarà una quarta volta, o almeno è improbabile che Dovizioso possa beffare Marquez ancora una volta all'ultima curva, come ha già fatto in Austria, in Giappone e in Qatar. Ma altri arrivi in ...

MotoGp - i precedenti di Andrea Dovizioso nel GP di Argentina. Bisogna dimenticare le due cadute degli ultimi due anni : Il Circus delle due ruote, dopo le luci della ribalta di Losail (Qatar), si avventura lungo il nastro d’asfalto argentino di Termas de Rio Hondo per il secondo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP. Andrea Dovizioso arriva in terra sudamericana conscio, come non mai, della sua forza e prossimo, per quanto si legge, al rinnovo contrattuale con la Ducati. Un aumento sostanziale di ingaggio, frutto dei risultati ottenuti in pista, è ciò di ...

MotoGp - Claudio Domenicali : “Andrea Dovizioso è forte - conosce la Ducati : vogliamo continuare con lui. Diamo tempo a Jorge Lorenzo” : Claudio Domenicali, amministratore delegato di Ducati, ha rilasciato un’intervista a Marca dilungandosi sui temi più caldi: “Questo è un buon momento per tutta l’azienda. Il lavoro di tutte le persone a Borgo Panigale sta dando i suoi frutti. Il nostro è un marchio che ha un sacco di passione. Siamo soltanto all’inizio della stagione, i Mondiali MotoGP e Superbike sono appena cominciati e c’è ancora tanto lavoro da ...

MotoGp - GP Argentina 2018 : Jorge Lorenzo - è già ultima spiaggia? Il Mondiale rischia di sfuggire via. E il confronto con Dovizioso… : Parlare di ultima spiaggia, dopo appena una gara, potrebbe sembrare ardito, quasi provocatorio, ma forse per Jorge Lorenzo non è così. Lo spagnolo, uscito di scena nel primo round del Mondiale 2018 di MotoGP, per un problema tecnico sulla sua Ducati a Losail (Qatar), è già ad un bivio ed il prossimo appuntamento in Argentina, sul circuito di Termas de Rio Hondo, potrebbe essere decisivo. E’ nervoso Jorge, non percepisce forse grande ...