MotoGP - Dall' Igna e il litigio con Lorenzo | ' E' stato un normale scambio di idee'

MotoGP - parla Dall’Igna : “Qualche incomprensione con Lorenzo. Voglio la firma di Dovizioso” : Un momento non esaltante della carriera di Jorge Lorenzo che ha provato il passaggio alla Ducati ma non sta ottenendo i risultati che tutti si aspettavano e guarda dal basso verso l’alto il compagno di squadra Andrea Dovizioso. Qualche incomprensione per lo spagnolo anche con lo staff della casa di Borgo Panigale, come confessato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport da Gigi Dall’Igna, ingegnere della Rossa: ...

MotoGP – Accuse dalla Spagna contro Valentino Rossi : “ecco cosa ha fatto in Qatar” : E’ passato appena una settimana dall’inizio del campionato di MotoGp e già iniziano le prime polemiche, nel mirino è finito Valentino Rossi dopo la gara del Qatar. Come al solito aprendo lo spumante il motociclista della Yamaha ha inondato le ragazze del podio, cosa che al contrario stranamente non hanno fatto i due compagni saliti con lui sul palco qatariota. Come mai? La verità si svela solo grazie ad un giornale spagnolo in cui si ...

MotoGP Qatar 2018 live - la gara in diretta dalle 17 : Zarco in pole, poi Marquez e Petrucci. Segui il live Motogp Qatar 2018, Zarco in pole position. La griglia di partenza Motogp Qatar 2018, orari tv , diretta Sky e differita Tv8,

DIRETTA MotoGP - LIVE warm-up GP Qatar 2018 : Marc Marquez velocissimo - 2° Dovizioso - insegue Valentino Rossi. Dalle 17.00 la gara! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei warm up del GP del Qatar 2018, prima prova del Mondiale MotoGP 2018. La stagione incomincia sul circuito di Losail, i piloti avranno a disposizione un ultimo turno per la messa a punto finale prima delle gare del pomeriggio. Sale l’attesa per il primo corpo a corpo dell’anno, tutti i grandi protagonista cercheranno di trovare il feeling migliore con la propria moto per poi scatenarsi ...

MotoGP Qatar - Rossi : «Partire dalla terza fila sarò molto difficile» : LOSAIL - Valentino Rossi non è andato oltre l'ottava posizione nelle qualifiche del GP del Qatar: ' Il tempo non è male perchè è simile a quello fatto nei test. Speravo di essere in seconda fila ma ...

MotoGP Qatar 2018 - prove libere 2 in diretta dalle 17 : Dopo la sessione inaugurale del motomondiale, all'insegna degli italiani, si torna in pista in notturna. Segui qui risultati e tempi live Motogp Qatar 2018, le prove libere 1. Risultati e tempi

MotoGP - GP Qatar 2018 : news live dalla conferenza : Al termine degli ultimi test, che si sono tenuti proprio a Losail, ad eleggere DoviPower come uno dei principali candidati al titolo è stato tra gli altri anche Marc Marquez , campione del mondo nel ...

MotoGP Ducati - Dall'Igna : «Siamo messi meglio rispetto al 2017» : ROMA - A pochi giorni dall'inizio della stagione si è confessato ai microfoni di Sky Gigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse: ' Siamo messi meglio rispetto al 2017. Alla fine dei test ...

MotoGP 2018 - Gigi Dall'Igna : "Ducati messa meglio di un anno fa" : "Siamo messi meglio rispetto al 2017. Alla fine dei test invernali un anno fa c'erano più ombre che luci e non avevamo brillato molto". Così Gigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse, alla ...

Speciali su Sky Sport a una settimana dalla gara della MotoGP in Qatar : È tutto pronto per l’inizio del Motomondiale 2018 su Sky. Tanti gli Speciali su Sky Sport MotoGP HD (canale 208) già a partire da lunedì 12 marzo, per assaporare il clima da gara ancora prima di scendere in pista. Lunedì 12 marzo, tre eventi imperdibili: intervista esclusiva a Gigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse, il cui contenuto sarà disponibile...

I test di MotoGP 2018 dal Qatar - la giornata tre live dalle 11 : ... il 18 marzo su questo stesso tracciato in Qatar i piloti del Motomondiale si daranno battaglia nel primo Gran Premio della stagione, da seguire live in esclusiva su Sky Sport MotoGP HD , clicca qui ...

MotoGP - test Qatar - Losail - in diretta live dalle 11 : ... Ore 23.30 Race Anatomy " Speciale test Sky Sport MotoGP HD Conduce Vera Spadini ospiti Paolo Beltramo e Carlo Florenzano venerdì 2 marzo: Ore 23.30 Race Anatomy " Speciale test Sky Sport MotoGP HD ...

MotoGP - Valentino Rossi : Devastato dalla morte del Sic - ho proseguito solo per amore : Valentino Rossi si racconta in un numero speciale della rivista Riders. Una lunga intervista sulla sua carriera, che il Dottore che spiega e illustra il passato e quello che sarà del suo futuro.Capitolo SimoncelliNella lunga chiacchierata con Riders, Rossi affronta anche un momento buio della sua carriera e della storia della MotoGp in generale: la morte in gara di Marco Simoncelli, ex pilota Honda e amico di Valentino. "Stavamo insieme ...

MotoGP - Rossi : ''Devastato dalla morte del Sic - avanti per amore'' : Quindi Marquez, gli è successo una volta, due, tre e alla fine si è inventato un modo per ritirarla su' spiega il nove volte campione del mondo che ha appena compiuto 39 anni e che sta per cominciare ...