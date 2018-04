Motocross | il ritorno di Kiara Fontanesi a Pietramurata nella WMX L’obiettivo è

oasport

(Di giovedì 5 aprile 2018) L’Hard pack di(Italia) non sarà solo territorio della sfida tra Antonio Cairoli e Jeffrey Herlings, i due grandi rivali della classe regina del Mondiale 2018, ma anche del grandedella WMX, riservata alle donne più veloci dello sterrato su due ruote. L’attesa è crescente per lei, la campionessa del mondo in carica. L’emiliana, prima donna a vincere quattro titoli iridati (2012, 2013, 2014, 2015, 2017), si è confermata su livelli altissimi, dopo un 2016 non positivo. L’essere tornata competitiva in sella alla sua Yamaha ha conferito alla nostra portacolori le giuste sensazioni, riportandola in vetta al mondo, pronta per conquistare altri traguardi importanti. Domenica si ricomincia, dunque, e le rivali saranno sempre le solite: Livia Lancelot e Courtney Duncan. La francese e la neozelandese, che hanno conteso lo ...