Moto3 | GP Argentina 2018 | gli italiani a caccia del riscatto | ma Jorge Martin e Aron

(Di giovedì 5 aprile 2018) Il Mondialeè pronto per la seconda tappa stagionale, rappresentata dal Gran Premio disul tracciato di Termas de Rio Hondo. Dopo la doppietta spagnola di Losail conche ha precedutoCanet, confermando di essere i due grandi favoriti per il titolo. Gli, quattro nelle prime dieci posizioni, sono pronti a confermarsi e, possibilmente, puntare al bersaglio grosso. Il sogno, per i nostri portacolori, è riportare nei nostri confini un campionato che manca dal lontano 2004 quando se lo aggiudicò un giovane Andrea Dovizioso. Il Gran Premio del Qatar, dunque, non ci ha regalato particolari sorprese. Si sapeva chee Canet sarebbero stati i papabili per comandare il gruppo e così è stato. La pattuglia italiana, che ha perso per strada Enea Bastianini e Nicolò Bulega, è stata capitanata da Lorenzo Dalla Porta, capace di centrare un podio ...