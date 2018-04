Moto2 Argentina | Bagnaia | «La vittoria è stata un' ulteriore iniezione di fiducia»

Moto2 Argentina - Bagnaia : «Dobbiamo continuare in questa direzione» : TERMAS DE RIO HONDO - Lo Sky Racing Team VR46 si prepara per affrontare anche la gara in Argentina da protagonista, dopo lo splendido esordio stagionale in Moto2 con la vittoria di Pecco Bagnaia. Lo ...

Moto2 - GP Argentina 2018 : Francesco Bagnaia per il bis - ma Marquez e la pattuglia italiana cercano lo sgambetto : Torna in pista la Moto2 e sbarca a Termas de Rio Hondo per il Gran Premio di Argentina (clicca qui per programma e tv). Sarà ancora “Grande Italia”? La speranza di noi tutti è ovviamente che la risposta sia positiva, ma non sarà certo semplice rivedere tre nostri portacolori nelle prime quattro posizioni, con la doppietta Francesco “Pecco” Bagnaia e Lorenzo Baldassarri a dividersi i gradini più illustri del podio. ...